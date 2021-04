repubblica-ceca-espelle-18-diplomatici-russi:-l’ambasciata-a-rischio-chiusura

Spread the love

PRAGA – La Repubblica Ceca ha annunciato l’espulsione di 18 diplomatici russi in risposta al presunto coinvolgimento di agenti segreti dei servizi russi Svr e Gru nell’enorme esplosione di un deposito di munizioni nel 2014. Secondo una fonte diplomatica citata da Reuters, l’espulsione potrebbe portare la Russia a decidere di chiudere l’ambasciata a Praga.

Il primo ministro Andrej Babis ha assicurato che la decisione si basa su “prove inequivocabili” fornite dai servizi segreti e di sicurezza cechi che indicano il coinvolgimento di agenti militari russi nella massiccia esplosione in una città orientale che uccise “due padri innocenti”. “La Repubblica Ceca è uno Stato sovrano e deve reagire adeguatamente a queste scoperte senza precedenti”, ha detto Babis. “L’esplosione ha causato enormi danni materiali e ha rappresentato una grave minaccia per la vita di molte persone del posto, ma soprattutto ha ucciso due nostri concittadini, padri di famiglia”.

Babis ha anche detto che il presidente Milos Zeman, che è noto per le sue opinioni filorusse, è stato informato degli sviluppi e ha “espresso un sostegno assoluto per noi”.

Il ministro degli Interni Jan Hamacek, che è anche ministro degli Esteri ad interim dopo che il suo predecessore è uscito dal governo all’inizio di questa settimana, ha detto che i 18 dipendenti dell’ambasciata russa sono stati chiaramente identificati come spie militari russe ed è stato ordinato loro di lasciare il Paese entro 48 ore.

Hamacek si è detto dispiaciuto che l’incidente avrebbe “danneggiato fondamentalmente le relazioni ceco-russe”. “Siamo in una situazione simile a quella della Gran Bretagna dopo il tentato avvelenamento a Salisbury nel 2018”, ha detto, riferendosi al caso dell’ex agente doppio russo Sergej Skripal che è sopravvissuto a un avvelenamento da agente nervino in Gran Bretagna.

In quel caso, la Gran Bretagna espulse decine di diplomatici russi dopo che gli agenti russi avevano usato un agente nervino dell’era sovietica per avvelenare una ex spia russa e sua figlia che vivevano nella città inglese di Salisbury.

Hamacek ha detto di aver convocato l’ambasciatore russo Aleksandr Zmeyevskij questa sera per comunicargli la decisione.

L’esplosione di Vrbetice

L’esplosione avvenne il 16 ottobre 2014, in un deposito nella città di Vrbetice che custodiva 50 tonnellate di munizioni, causando la morte di due persone. Un’altra esplosione di 13 tonnellate di munizioni è avvenuta nel deposito il 3 dicembre dello stesso anno.

La reazione russa

Il governo di Praga è “ben consapevole” delle conseguenze della decisione di espellere 18 diplomatici russi, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dall’agenzia di stampa Sputnik.

Sulla questione è intervenuto con più dettagli Vladimir Dzhabarov, vicepresidente della commissione Esteri del Consiglio della Federazione russa. Secondo l’agenzia Interfax, Dzhabarov ha definito “un’assurdità” le accuse di un coinvolgimento dell’intelligence militare russa nell’esplosione in un deposito militare in Repubblica Ceca e ha annunciato che la risposta di Mosca sarà proporzionata.

La ricerca di uomini con doppio passaporto

In un episodio separato, la polizia ceca ha fatto sapere di cercare uomini con doppio passaporto, inclusi i due russi chiamati Aleksandr Petrov e Ruslan Boshirov, gli alias usati dai due agenti del Gru responsabili secondo Londra del tentato assassinio di Skripal nel marzo 2018.

La Russia negò il coinvolgimento, ma circa 300 diplomatici furono rimandati a casa nelle successive espulsioni “occhio-per-occhio”.

Il precedente polacco

Giovedì, la Polonia, confinante con la Repubblica Ceca, aveva annunciato di aver espulso tre diplomatici russi per “aver svolto attività a danno della Polonia”. Varsavia ha anche espresso solidarietà con gli Stati Uniti, che all’inizio di quel giorno avevano annunciato sanzioni e l’espulsione di 10 diplomatici russi come rappresaglia per ciò che Washington ha detto che il Cremlino ha interferito nelle elezioni americane, un massiccio attacco informatico e altre attività ostili.