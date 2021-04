ornella-vanoni-rivela-senza-mezzi-termini:-“mi-ha-dato-una-sberla…”

Spread the love

Recentemente la storica cantante italiana, Ornella Vanoni, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso un videoclip

Ornella Vanoni (Instagram)

Ornella Vanoni è senza dubbio un pezzo importante della storia della musica italiana. La sua attività è cominciata nel lontano 1956, risultando di fatto una degli artisti più longevi del nostro Paese.

A distanza di 65 anni dal suo esordio infatti, l’artista è ancora tutt’oggi attiva. Proprio alla fine del mese di Gennaio di quest’anno ha pubblicato il suo ultimo album in studio, “Unica”. All’interno del disco troviamo dieci canzoni inedite, mentre l’apertura consiste in un brano strumentale ad opera del compositore italiano Mauro Pagani.

L’interprete milanese ha venduto più di quaranta milioni di copie nel corso della sua carriera. Ha inoltre partecipato ad otto edizioni del Festival di Sanremo, ottenendo il risultato migliore nel 1968 con un secondo posto, esibendosi con il brano intitolato “Casa bianca”.

Anche quest’anno è salita sul palco dell’Ariston, tuttavia nelle vesti di ospite. Ha cantato un medley dei suoi principali successi, oltre ad un pezzo insieme a Francesco Gabbani, “Un sorriso dentro al pianto”.

Le dichiarazioni di Ornella Vanoni

La Vanoni ha mostrato di possedere una personalità esuberante ed eccentrica nel corso delle sue varie ospitate televisive.

Negli ultimi anni ha partecipato anche ad alcuni talent show in qualità di giudice, come ad esempio a “Star Academy” nel 2011 e, più recentemente, ad “Amici Celebrities” nel 2019.

Soltanto ieri invece è stata invitata da Stefano Bollani, noto compositore, all’interno della trasmissione da lui condotta, “Via dei Matti numero 0”. La sua popolarità ne ha senz’altro tratto beneficio da queste apparizioni sul piccolo schermo, come dimostrato anche dal seguito di cui ancora tutt’oggi gode.

L’artista inoltre possiede una pagina ufficiale di Instagram, dove spesso pubblica nuovi contenuti. Poche settimane fa, attraverso un video caricato proprio sul suo account social, ha risposto ad una serie di domande che le sono state poste.

Una di queste è stata la seguente: “Ti è capitato di dover combattere contro qualche forma di sessismo, se così fosse qual è il miglior modo per contrastare questo fenomeno?”.

In prima battuta Ornella ha dato una risposta secca: “Il modo migliore sarebbe essere capaci di farsi rispettare”.

Subito dopo però, per una migliore comprensione di ciò che intendesse, ha fatto un esempio: “Un uomo mi ha dato una sberla, io faccio la valigetta e l’ho lasciato a casa, quando va via io torno”.

Tuttavia in conclusione, ha ammesso che per lei è più semplice in quanto è una donna di successo e pertanto privilegiata, ma è perfettamente a conoscenza della situazione che purtroppo tante altre sono costrette a vivere ancora al giorno d’oggi.