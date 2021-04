nuova-zelanda,-la-premier-ardern-vuole-un-paese-“libero-da-fumo”-entro-il-2025

LONDRA – Il divieto di fumo nei locali pubblici e anche sul posto di lavoro è ormai una norma in buona parte del mondo. Ma la Nuova Zelanda vuole fare di più: per mettere completamente al bando le sigarette, il governo di Jacinda Ardern ha deciso di vietarne la vendita a chiunque sia nato dopo il 2004. Un passo che mira a creare una generazione “smoke free”, libera dal fumo, e via via anche quelle successive con l’obiettivo di diventare una nazione in cui nessuno o quasi fuma, da nessuna parte, entro il 2025.

Il piano prevede un graduale aumento dell’età minima legale per acquistare sigarette, con un divieto tassativa per i più giovani, ovvero coloro che hanno meno di 18 anni. Fra le altre misure considerate c’è una significativa riduzione del livello di nicotina ammesso nel tabacco, la proibizione dei filtri e la restrizione dei luoghi dove possono essere vendute le sigarette.

“Abbiamo bisogno di un nuovo approccio”, dice Ayesha Verrall, viceministro per la Sanità, al Guardian. “Ogni anno 4500 neozelandesi muoiono per il tabacco e vogliamo accelerare i programmi per diventare un paese in cui non si fuma”. Le proposte sono state accolte con favore da un ampio numero di organizzazioni per la salute pubblica. La Cancer Society, per esempio, nota che il numero di tabaccherie è quattro volte più alto nei quartieri a più basso reddito, dove il tasso di fumo è più alto e più alte sono le malattie da esso derivate. “Il genere di diseguaglianze che dobbiamo combattere con nuove misure come queste”, commenta il suo presidente Lucy Elwood. “È l’inizio della fine per i fumatori”, si congratula un portavoce della comunità Maori neozelandese, tra cui il tabacco è particolarmente diffuso così come le sue conseguenze per la salute.

Ma il progetto suscita anche critiche. Molti piccoli proprietari di negozi, in cui si vende un po’ di tutto, dagli alimentari ai giornali, temono di fallire senza le entrate ricavate dalle sigarette. Alcuni partiti ed esperti affermano che il divieto tassativo finirà per creare un mercato nero delle sigarette, favorendo il crimine organizzato invece che ridurre il fumo. E qualcuno si domanda anche fino a che punto un governo debba intervenire nella vita dei cittadini: “Gli adulti possono decidere da soli”, scrive un commentatore, “è un principio filosofico”. Il governo risponde che qualcosa bisogna fare: in Nuova Zelanda il fumo è responsabile di una morte per tumore su quattro.