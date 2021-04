Melissa Satta e Boateng ancora insieme: ma l’occasione è imperdibile!

Spread the love











Salvare le cose migliori: Melissa Satta e Boateng si incontrano come ai bei tempi, perchè ci sono momenti in cui non si può dire di no. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng non sono più marito e moglie dallo scorso dicembre ma tra di loro continua un grandissimo sentimento di affetto e stima. Subito […]

