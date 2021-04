marisa-laurito-si-confessa:-senza-figli-per-uno-strano-viaggio

Marisa Laurito ospite a Verissimo parla dei suoi amori, della sua famiglia e si confessa: c’è un motivo se non ha mai voluto figli



Alla soglia dei 70 anni (li compirà lunedì 19 aprile), Marisa Laurito si è fatta due regali: in libro, ‘Una Vita Scapricciata’, pubblicato per Rizzoli e uscito pochi giorni fa. Ma anche una delicata intervista a ‘Verissimo’ nella quale ha raccontato alcuni particolari inediti della sua vita.

Molti le hanno chiesto perché. in una vita così piena, non ci sia stato mai spazio per avere dei figli. Lei l’ha scoperto con una seduta di ipnosi regressiva. A Silvia Tiffanin ha confessato di aver fatto un’esperienza extrasensoriale, uscendo dal suol corpo e volando con la fantasia sulla sua esistenza. E così tutto le è stato chiaro.

“Vedendomi dall’alto, ho capito molte cose. Ancora adesso nei momenti difficili mi guardo dall’alto perché dall’alto tutto si ridimensiona. Non possiamo dire se è vero o no, però fare questo percorso mi ha fatto capire perché non ho voluto dei figli. Cioè mi ha aiutato a capire che nella vita passata mi erano accadute delle cose che mi hanno condizionata in questa scelta”.

Marisa Laurito e l’amore: dal matrimonio sfortunato (ma Arbore aveva capito tutto) al nuovo compagno

Il discorso così scivola sulla famiglia. Il padre, operaio delle ferrovie, che le ha dato un’educazione molto severo, poi tornata utile però durante la sua carriera, già da quanto ha cominciato nella Compagnia di Eduardo.

Famiglia però sono stati anche compagno e mariti. Come il matrimonio lampo con Franco Cordova, ex bandiera della Roma, durato tre mesi. “Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo non mi hanno voluto fare da testimoni e all’epoca mi sono arrabbiata molto. Ma ci avevano visto lungo. Anzi, so che scommettevano anche su quanto sarebbe durato il matrimonio”.

Dal 2002 è legata sentimentalmente all’imprenditore bresciano Pietro Perdini, una storia che ha le ha ridato la speranza nell’amore anche se di matrimonio non ha più parlato. Oggi sta bene così, anche senza figlia perché ha capito i motivi.l