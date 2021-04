Home » Tv » Isola dei Famosi » Isola dei famosi, Elisa Isoardi: nuova conduttrice Mediaset?

Elisa Isoardi, data per vincitrice da molti sin dal suo arrivo in Honduras, è stata costretta al ritiro per motivi di salute; un grave infortunio all’occhio destro che l’ha resa una vincitrice morale. Nel frattempo qualcosa per lei si sta muovendo e, dopo le diverse sfortune avute nel corso della sua carriera in Rai, Elisa potrebbe approdare su Mediaset in veste di conduttrice. Scopriamo di più.

Elisa Isoardi è una conduttrice italiana divenuta nota per due motivi principalmente: essere stata la sostituta di Antonella Clerici per due edizione ne “La prova del cuoco” e una delle ex ragazze di Matteo Salvini.

La sua carriera professionale ha visto anche la partecipazione a due reality, il primo Ballando Con le stelle e il secondo, molto recentemente, L’isola dei famosi; la cuneese ha dovuto abbandonare entrambi i programmi a causa di un infortunio e, purtroppo, la sua annunciata vittoria in entrambi i casi si è concretizzata semplicemente con una “vittoria morale”.

In questa sua recente esperienza come naufraga, Elisa ha ricevuto diversi apprezzamenti, anche da oltralpe, diventando un nome molto interessante per Mediaset.

Mentre si vocifera di un abbandono di Barbara D’urso dalla rete del biscione, il vuoto lasciato potrebbe essere talmente considerevole da portare la Isoardi ad essere una delle probabili sostitute.

Elisa Isoardi alla conduzione di un programma tutto suo

Una donna molto forte e sicura di sé, Elisa ha saputo riabilitare la sua immagine in poche settimane sull’Isola dei famosi; adesso è tempo di raccogliere i frutti e finalmente prendere il ruolo che insegue da diverso tempo.

Dopo essere stata “cacciata” dalla Prova del Cuoco al rientro della Clerici, il Covid ha fatto saltare anche un altro progetto; si tratta di Check up, un programma di informazione scientifica che vedeva la Isoardi come conduttrice.

A seguito di tanta sfortuna però, anche per la legge delle probabilità, dovrà pur arrivare qualche “gioia” per la donna; mentre in molti si chiedono se tornerà come inviata speciale nella prossima edizione dell’isola, le voci sul suo programma pomeridiano domenicale in mediaset diventano sempre più concrete.