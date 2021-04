Iran, caccia all’uomo: “È lui il sabotatore di Natanz”

Ha un nome e anche un volto l’attentatore che il governo iraniano ritiene responsabile del sabotaggio dell’impianto nucleare di Natanz di domenica scorsa. L’uomo si chiama Reza Karimi, è un cittadino iraniano di 43 anni, di cui la tv di stato ha mostrato la foto, e che da qualche ora prima dell’attentato sarebbe riuscito a lasciare il paese. La televisione iraniana oltre a mostrare la foto di Karimi ha mostrato anche un documento che dovrebbe essere un “rapporto rosso” tipo quelli che vengono inviati all’Interpol per chiedere l’arresto internazionale di un ricercato. Per ora da Lione (dove è la sua sede internazionale) l’agenzia internazionale non ha confermato di avere accettato la richiesta iraniana.

Il sabotaggio dell’impianto di Natanz è stato attribuito al governo israeliano: da settimane il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato di essere apertamente contrario a un rientro degli Stati Uniti nell’accordo “JCPOA” che nel 2015 venne firmato dall’amministrazione Obama con l’Iran. L’accordo prevedeva che in cambio del congelamento del programma nucleare, l’Iran avrebbe ottenuto la revoca delle pesanti sanzioni economiche che gli Usa da anni hanno imposto contro la sua economia. Donald Trump aveva abbandonato l’accordo del 2015 e reintrodotto le sanzioni, mentre Joe Biden ha avviato negoziati a Vienna per rientrare nel JCPOA.

Nonostante l’attentato a Natanz, a Vienna i negoziati continuano: il gruppo dei “5+1” comprende Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna, Germania. Il gruppo si confronta con l’Iran con la mediazione dell’Unione Europea. I diplomatici si sono organizzati in gruppi di lavoro che stanno affrontando i vari temi. L’obiettivo è quello di revocare le sanzioni e di bloccare il progetto nucleare iraniano. Enrique Mora, il funzionario dell’Unione europea che coordina i colloqui indiretti fra Iran e Usa, ha scritto che “sono stati compiuti progressi in un compito tutt’altro che facile. Abbiamo bisogno ora di un lavoro più dettagliato”. Ma anche l’ambasciatore russo a Vienna Mikhail Ulyanov da giorni scrive commenti positivi, come “i partecipanti hanno preso atto con soddisfazione dei progressi compiuti fino ad ora ed hanno espresso la determinazione a proseguire i negoziati in vista di completare con successo il processo”.

Abbas Araghchi, viceministro degli Esteri e capo della delegazione iraniana a Vienna, ha scritto una sera su Telegram che “si è svolta una buona discussione all’interno della commissione mista, un nuovo accordo potrebbe prendere forma e sembra esserci un obiettivo finale comune per tutti”. Dopo l’attentato di Natanz l’Iran ha annunciato che avrebbe iniziato ad arricchire l’uranio al 60%. Per essere utilizzato come combustibile per impianti nucleari o come elemento per le bombe atomiche l’uranio deve essere “arricchito”. Ovvero nell’uranio deve essere aumentata la concentrazione degli atomi U-235, rimuovendo gli atomi U-238. In natura l’uranio ha lo 0,7% di atomi U-235. L’uranio a basso arricchimento del 5% di U-235 è utilizzabile come combustibile per impianti nucleari. Un arricchimento al 20% di U-235 lo rende maggiormente performante per i reattori nucleari. Mentre per essere utilizzato a scopi militari, l’uranio deve essere arricchito al 90% di U-235

Annunciando che avrebbe iniziato ad arricchire l’uranio al 60%, l’Iran ha sostenuto che lo avrebbe utilizzato per le navi a propulsione nucleare. Ma tutti sanno che la Repubblica islamica attualmente non ha questo tipo di navi nella sua marina. Per cui tutti hanno giudicato l’annuncio di voler raggiungere il 60% per quello che sicuramente è: un modo per fare pressioni sulla comunità internazionale per avere un accordo a Vienna e rimuovere le sanzioni con la stessa economica iraniana.