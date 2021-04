Giancarlo Bertola (61enne monregalese, veterinario di Boves e direttore del Servizio sanità animale ASL CN1) è prematuramente e tragicamente scomparso oggi pomeriggio a Carrù. In via Langhe, è stato investito da un mezzo mentre era in sella alla sua bicicletta. Sul posto, è intervenuto l’elisoccorso del 118.

Condoglianze alla famiglia dalla redazione di Ideawebtv.