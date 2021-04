In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Aprile: “Così i vitalizi anche a mafiosi e terroristi”

I prossimi nodi. La Lega vuole eliminare il coprifuoco, estendere lo stralcio delle cartelle e cambiare linea sui migranti. Pd e M5S dicono no. Battaglia anche sul ddl Zan

Attorno alla “riscrittura” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) del governo Draghi accadono cose strane. E le più strane di tutti riguardano i progetti dell’Alta velocità ferroviaria. Nel Pnrr il capitolo AV vale quasi 20 miliardi, ma altri ne arriveranno dal fondo complementare in deficit da 30 miliardi pensato dall’esecutivo per finanziare quanto […]

Ops… Spese sanitarie, asili, polizze, etc: dal 2020 per avere lo sconto sulle tasse bisognava pagare con la carta. Solo che quasi nessuno lo sa

I conti in tasca

Imbarazzo. Va a caccia di bodyshaming, parla romanesco come Boldi e sui social litiga con tutti

Leader in crisi

Nils Melzer.L’inviato dell’Onu: “A chi accusa il fondatore di Wikileaks basta sapere che non sarà mai libero”

L’intervista. Giancarlo Cancelleri

La differenza, il cambio di passo, insomma la discontinuità con il governo Conte: molti la attribuiscono a Mario Draghi, ma per il 5Stelle Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alle Infrastrutture, vicino a Luigi Di Maio, il salto proprio non c’è stato “Faccio parte con convinzione di questo governo, ma non vedo alcuna discontinuità con l’esecutivo di Giuseppe […]