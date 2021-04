in-anteprima,-la-nuova-stagione-del-design-(capitolo-7)

Tessa, Flexform

Flexform

La nuova componente della gamma di poltrone Tessa disegnata da Antonio Citterio conserva la struttura semplice ma robusta delle precedenti versioni, portando nella famiglia un tocco di brillantezza e matericità: realizzata in elementi in mogano lucido lavorati a mano, è frutto, come il resto della serie, di un savoir-faire artigianale che culmina nell’inaspettata lavorazione a punto croce che decora lo schienale in cuoio.