in-anteprima,-la-nuova-stagione-del-design-(capitolo-6)

Novamobili

La sedia: una delle sfide più ardue per un progettista. Forse più di tutti, è l’arredo che rispecchia le epoche che attraversa. Per il brand veneto, Matteo Zorzenoni ha disegnato la nuova Navy Tub (sorella della Navy) come la protagonista trasversale di un tempo in cui il décor aspira alla flessibilità. Aggiungendo una nota di dolcezza: la struttura decisa supporta una seduta morbida e avvolgente.

COMFORT ZONE Stark, Zanaboni Zanaboni

Disponibile a tre o a due posti, o anche in versione poltrona, il divano Stark abbina a una struttura classica dettagli dinamici: braccioli a ventaglio e lavorazione capitonné sullo schienale. IN VISTA Pinnacle, Turri Turri

La credenza e vetrina della collezione Pinnacle accoglie il corredo della mise en place, ma è anche una teca preziosa dove esporre collezioni e oggetti del cuore. La firma Huang Quan aggiungendo un tocco di estrosità:fianchi e ante laterali rivestiti in pelle. FINITURE INFINITE Modulor, Rimadesio Rimadesio

Dal sodalizio progettuale tra l’architetto Giuseppe Bavuso e il brand, sono nati nuovi sistemi di storage-guardaroba per la boiserie componibile Modulor, un cavallo di battaglia di Rimadesio in continua evoluzione. Centocinquantotto i rivestimenti possibili per le ante, tra cui le inedite finiture in vetro diamante (nell’immagine): una piacevole texture al tatto, impercettibilmente frastagliata. A cura di Francesca Santambrogio. Testi di Umberta Genta. Trovate l’articolo completo nel numero di AD in edicola. Per abbonarti ad AD, clicca qui.