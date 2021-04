Gigi D’Alessio: Anna Tatangelo sostituita con un avvocato biondo | La nuova fiamma

Gigi D’Alessio ha una nuova fiamma? Pare proprio di si, e cosi scopriamo chi è la donna che sembra aver catturato il cuore del cantante napoletano

Gigi D’Alessio (Gettyimages)

La vita privata di Gigi D’Alessio desta sempre grandissimo interesse tra i suoi fan. Di fatto, il cantante napoletano rappresenta uno dei capisaldi della musica italiana, ed ovviamente di quella partenopea. Cresciuto a pane e Mario Merola, D’Alessio ha saputo conquistare non soltanto il pubblico italiano, visto che la sua musica ha trovato grande spolvero anche a livello internazionale, facendo breccia anche in mercato insospettabili.

Cosi, ad oggi, sono ben 26 milioni i dischi venduti da D’Alessio nel corso della sua incredibile carriera, con tantissimi brani entrati di prepotenza nell’immaginario collettivo e diventati iconici nel corso del tempo. Non solo, come detto, il panorama napoletano, ma anche quello nazionale ed internazionale.

Di fatto, Gigi è diventato un volto noto anche della televisione, come dimostrato anche dall’ultima esperienza come conduttore di ‘Made in Sud’, che con lui al timone ha avuto un grande successo, tra una risata ed una lacrima per le canzoni cantante durante il programma dallo stesso D’Alessio.

Gigi D’Alessio, chi è la nuova fiamma?

Ma nelle ultime settimane c’è stato anche il gossip a fare capolino nella sfera di Gigi. Tanta fama porta anche tanto chiacchiericcio, e cosi non si può trascorrere una giornata in giro per strada, che si può finire subito al centro dell’attenzione mediatica per diversi motivi.

Recentemente a Gigi è stata accostata una nuova fiamma, una presunta relazione che sta già facendo discutere sui social. La giovane ha un nome, Denise Esposito, classe ’92, napoletana ed avvocato di professione. Non si hanno notizie certe riguardo la presunta relazione tra i due ma, secondo quanto riportato anche da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, la storia tra i due sarebbe concreta.

Leggi qui —> Luca, figlio di Gigi D’Alessio: un talento scoperto per caso | Ecco cosa fa

Leggi qui —> Prima di Anna c’era Carmela: ecco la prima moglie di Gigi D’Alessio

Gigi e Denise, come è nato tutto?

Dopo essersi conosciuti a Capri, infatti, ora i due sarebbero addirittura conviventi a casa alterne, spaziando da Roma dove ha casa Gigi a Napoli dove invece vive Denise. Insomma, un rapporto che sarebbe non soltanto vero ma anche bene avviato secondo queste indiscrezioni.

Lei, bionda e molto bella, è già seguitissima sui social. In più 20mila sono incollati al suo profilo Instagram per cogliere qualche novità in più riguardo proprio la relazione che la vede protagonista insieme al cantante napoletano.