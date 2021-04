giancarlo-magalli,-la-rai-ha-deciso:-fan-entusiasti

Spread the love

Ottime notizie da mamma Rai per i fan di Giancarlo Magalli e dei suoi programmi, la sua presenza in TV è un must

Giancarlo Magalli sarà ancora un anno alla conduzione de I Fatti Vostri. La conferma arriva senza ‘se’ e senza ‘ma’ per la trasmissione di punta di quella fascia oraria su Rai 2. Un programma longevo che non ha mai stancato e viene inevitabilmente riconfermato anche per l’anno 2020-21, con alla conduzione il padrone di casa Magalli.

Il conduttore romano è considerato assolutamente fondamentale per la trasmissione che, ormai, porta avanti dal 2009. Simbolo de I Fatti Vostri, infatti, era già al timone negli anni 1991, 1993-1996, 2001-2002 salvo poi lasciare un breve spazio a Fabrizio Frizzi.

Giancarlo Magalli, la storia del Presidente della Repubblica

In attesa di diventare Presidente della Repubblica, Giancarlo Magalli farà il passeggero misterioso. #pechinoexpress pic.twitter.com/55XXrLogRD — Costa d Gherardesca (@CdGherardesca) September 9, 2015

Sono anni che si fantastica sul nome di Giancarlo Magalli come possibile Presidente della Repubblica. Giunto a 73 anni d’età, a questo punto il conduttore dovrà rinunciare alla poltrona di Sergio Mattarella ancora per un anno perché al timone del programma di successo di Rai 2. Tuttavia, negli ultimi giorni si era vociferato di un possibile cambio di conduzione con Salvo Sottile al timone de I Fatti Vostri. Chiaramente, le voci son state ben presto rimosse dalla conferma che arriva dai piani alti della TV.

Tuttavia, per parlare di cast al completo è ancora presto: nelle prossime settimane il conduttore e gli autori del programma si riuniranno per trovare il mix perfetto. Non è escluso qualche addio e qualche nuovo arrivo.