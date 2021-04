Germania, il mondo alla rovescia: la Cdu si dilania mentre i Verdi sono compatti e scelgono chi correrà per la cancelleria

BERLINO. Sembra il mondo alla rovescia. Mentre il partito di Angela Merkel, l’inaffondabile corazzata Cdu/Csu, si dilania da settimane nella più rovinosa rissa da decenni sulla scelta del prossimo candidato alla cancelleria, i Verdi marciano compatti come una falange verso la nomina dell’uomo o della donna che si lancerà nella sfida per il dopo Merkel. Non una sillaba, non un’indiscrezione è trapelata dall’ex partito più nervoso, movimentato, scisso della politica tedesca sulla preferenza che i “big” esprimeranno domattina tra i due attuali capi Robert Habeck e Annalena Baerbock.

Per decenni i Gruenen sono stati per definizione il partito scisso. All’interno tra “Realos” e “Fundis”, tra i pragmatici e gli idealisti. Ma è stata anche la forza politica più pungolata e strattonata anche dall’esterno dai suoi sostenitori ma anche dalla sinistra più intransigente. I congressi e le apparizioni pubbliche dei loro “big” finivano spesso con furibonde o disperate contestazioni, torte in faccia, invasioni di ultra ambientalisti nudi e gavettoni colorati. L’urgenza della lotta ai cambiamenti climatici, alla morìa delle foreste Amazzoniche o al buco nell’ozono ha sempre arricchito di drammatici acuti la discussione pubblica sui suoi obiettivi.

Ne sa qualcosa l’ex ministro degli Esteri, Joschka Fischer, che nel 1999 finì con un timpano danneggiato da un palloncino pieno di vernice tirato da un attivista di sinistra per la sua coraggiosa decisione dell’intervento in Kosovo che mise fine a decenni di ferreo pacifismo degli ambientalisti tedeschi. Invece, da mesi intorno ai Verdi è calato un silenzio di tomba. Niente lacerazioni interne, niente guerre intestine tra i due leader. La pace evocata per il resto del mondo è finalmente scoppiata anche nelle sue ex disordinate file.

Nel partito hanno vinto i pragmatici: Habeck e Baerbock sono entrambi espressione dell’ala realista dei Verdi. E la Germania ha sperimentato in questi ultimi decenni i Gruenen al governo con la Spd ma anche in innumerevoli città e land. E si mostra, anche nei sondaggi, pronto a un governo che più realista non si può. Negli scenari che si fanno in questi mesi, i Gruenen vengono sempre dati al prossimo governo. O come junior partner della Cdu/Csu, se i conservatori dovessero difendere il margine che hanno ancora nei sondaggi e arrivare primi. Oppure, se agli ambientalisti tedeschi dovesse riuscire il sorpasso, potrebbero persino esprimere per la prima volta nella storia un cancelliere. Al momento la Cdu/Csu distacca i Verdi di cinque punti, è intorno al 27-28%. Ma le cose potrebbero cambiare. Ecco perché la scelta di domattina tra Habeck e Baerbock potrebbe diventare uno dei momenti più importanti in vista delle elezioni del 26 settembre.

Entrambi, sia Baerbock sia Habeck, sono proverbiali mediatori. E non è un caso che sotto la loro guida i Verdi si siano ricompattati come raramente nella storia. Del 51enne Habeck, che, contrariamente a Baerbock ha già esperienza di governo, si tramanda ancora “la pace delle cozze”, quando da ministro dell’Agricoltura dello Schleswig-Holstein riuscì a strappare un accordo tra pescatori e ambientalisti, dopo anni di negoziati vani. Nato nella città dei Buddenbrook, a Lubecca, filosofo di formazione e scrittore, Habeck firma spesso i suoi romanzi a quattro mani con la moglie, Andrea Paluch, conosciuta ai tempi dell’università. Quattro figli, vegetariano ma non contrario alla caccia, Habeck si è battuto per una maggiore solidarietà nelle politiche migratorie ma si è detto anche convinto che contro il fondamentalismo islamico occorra una sorveglianza più stretta.

Destò scandalo nel 2019 e si sentì costretto a cancellare il suo profilo su Twitter e Facebook quando twittò che occorresse votare i Verdi in Turingia per fare in modo che diventasse “finalmente aperta, libera, democratica”. Come se il land della vecchia Germania est, dove effettivamente un elettore su quattro vota Afd, fosse il Cile di Pinochet. E aveva già suscitato un’ondata di indignazione per un tweet simile sulla Baviera, l’anno precedente. Da allora preferisce la comunicazione diretta o quella “digitale ma lenta”. Habeck continua a mantenere attivo il suo profilo Instagram, dove suscitano qualche perplessità le sue patinate istantanee di cavalli selvaggi.

Baerbock non ha mancato di prenderlo in giro pubblicamente per il suo lato bucolico: “Lui viene dalle galline, dai maiali e dalle mucche da mungere. Io vengo dal Diritto internazionale”. Ma i due ostentano armonia in pubblico e anche la forza della 40enne originaria di Hannover è aver pacificato il partito senza grandi drammi. In realtà anche la politologa di formazione è cresciuta in una fattoria a Pattensen, in Bassa Sassonia. Madre di due bambine ed ex campionessa di tuffi, ha vinto tre volte la medaglia di bronzo nei tornei nazionali. E si dice sia molto apprezzata da Angela Merkel. E non perché da bambina la cancelliera aspettò notoriamente un’intera lezione di nuoto, prima di buttarsi, terrorizzata, dal trampolino di tre metri. Ma perché Baerbock incarna caratteristiche tipicamente merkeliane: capacità di resistenza, pensiero rapido e tattico, volontà di ferro. Di recente si è fatta notare con un’intervista alla Sueddeutsche Zeitung in cui segnalava la volontà di spostare i Verdi su posizioni più interventiste sulla difesa e sulla politica estera. “Abbiamo bisogno di un impegno comune forte nella difesa”, ha detto come riposta al trauma degli anni di Trump e delle spalle rivolte all’Europa del più importante alleato della Nato.