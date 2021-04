elisa-isoardi-lanciatissima-dopo-l’isola:-clamorosa-ipotesi-in-tv

Elisa Isoardi lanciatissima dopo l’Isola dei Famosi: clamorosa ipotesi a Mediaset quando finirà il suo impegno con il reality



(Screenshot Canale 5)

Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2021 lo scopriremo soltanto la prima settimana di giugno quando il reality di Canale 5 vivrà la sua puntata finale. Ma fin d’ora sappiamo che c’è una vincitrice morale e si chiama Elisa Isoardi, costretta a ritirarsi e tornare in Italia sul più bello ma non senza aver dimostrato tutta la sua forza.

In pochi mesi la conduttrice cuneese è riuscita a ribaltare il suol destino. Dopo il ritorno di Antonella Clerici nella fascia di mezzogiorno su Rai 1 e la chiusura de La Prova del Cuoco sembrava essere cominciato un periodo complicato per Elisa. Ancora di più perché il ritorno di Check Up, il programma di approfondimento medico che doveva condurre, è stato congelato mettendo di fatto fine alla sua avventura in Rai.

Altre si sarebbero lasciate andare. Lei invece ha saputo cogliere l’opportunità di puntare su esperienza nuove per farsi conoscere da un pubblico diverso o comunque sotto una veste diversa. Prima è stata concorrente a Ballando con le Stelle e anche se non ha vinto, ha comunque convinto tutti. Ancora di più all’Isola dei Famosi dove fino al momento del ritorno per cause mediche è stata sicuramente la più amata dal pubblico e rispettata dagli altri concorrenti.

Elisa Isoardi rimane a Mediaset? Almeno due proposte interessanti per il suo ritorno in tv

Ma adesso cosa succederà alla bella Elisa? Se lo chiedono in tanti, a cominciare dai suoi fan. Intanto ci sarà il rientro in Italia e ulteriori controlli medici per la salute del suo occhio. Poi le ospitate in studio insieme a Ilary Blasi nelle prossime puntate del reality sino alla sua conclusione, come prevede il contratto.

Il resto è un’ipotesi anche se lei prima di partire per l’Honduras una risposta l’aveva data: “Di quello che farò dopo l’Isola non vorrei parlare, non ho certezze. Certo, anche io spero che la nuova esperienza prosegua e che magari ci si riveda su un loro canale”. Non è solo una speranza, ma una certezza secondo le ultime indiscrezioni.

(Instagram)

Due le ipotesi in ballo entra,be affascinanti. La più concreta è che Mediaset vari un supplemento di ‘Mattino 5’ da far partire nella stagione estiva affidandolo a lei per testare la risposta del pubblico. L’altra invece è più dirompente, perché se a parole il futuro di Barbara d’Urso è blindato, nei fatti ancora no. La conduttrice napoletana potrebbe clamorosamente tornare in Rai o comunque essere ridimensionata perdendo Domenica Live. Uno spazio perfetto per Elisa isoardi che sogna da tempo un programma di intrattenimento tutto suo.