commissione-d’inchiesta-sulla-giustizia,-labocetta-lancia-la-petizione:-“basta-zone-d’ombra”

Una petizione popolare per chiedere l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sulla giustizia, o per meglio dire sulla malagiustizia, sulle storture emerse negli anni da parte del “partito dei pm” e rilanciate dal cosiddetto Palamaragate. A lanciare l’appello è Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud e parlamentare di Forza Italia.

“I fatti gravissimi contenuti nel mio libro, nel libro di Fabrizio Cicchitto “L’uso politico della giustizia e” in quello a dir poco esplosivo “Il Sistema”, di Palamara e Sallusti, rendono necessaria una presa di posizione forte da parte di tutti coloro che hanno a cuore l’agibilità democratica del nostro Paese”, spiega Laboccetta.

Per questo, sottolineando “il muro di gomma che si è creato per ovattare la notizia e tenere il più lontano possibile la consapevolezza della necessità di una riforma della giustizia che ridia lustro e autorevolezza alla magistratura e assicuri ai cittadini italiani una giustizia equa e celere”, Labocetta lancia l’appello per una “petizione popolare per raccogliere firme per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni affinché il parlamento istituisca d’urgenza una commissione parlamentare d’inchiesta sulla giustizia. Affinché non rimangano zone d’ombra e per far luce fino in fondo su quanto è accaduto. Così da poter ripartire e dare linfa alla riforma della giustizia”.

Una petizione che ha raccolto ad oggi la firma di 368 tra esponenti della politica, giustizia e giornalismo.

Hanno già aderito

