Come tutti gli alimenti freschi, le zucchine vanno conservate al meglio per mantenerle il più a lungo possibile integre. Ecco i nostri consigli per riporle in frigo (e anche nel freezer)

Quante volte vi è capitato che quelle belle zucchine, turgide e verdi, che avevate acquistato, siano rimaste troppo tempo nel frigo diventando mollicce, con la buccia ammaccata e magari con anche un po’ di muffa sopra? Un vero peccato perché si tratta di uno spreco di cibo che pesa sul portafoglio e sull’ambiente. Inoltre, perdendo freschezza, le zucchine perdono anche i loro nutrienti utili al nostro organismo. Se non volete che questo accada più, seguite i nostri consigli. Eccoli di seguito.

Come conservare le zucchine in frigo

1. Non esagerate con la spesa: comprate solo la quantità di zucchine che siete certi di consumare nel giro di una settimana.

2. Tutti i frigoriferi hanno un cassetto apposito per contenere frutta e verdura: utilizzatelo quando riponete la spesa! Qui la temperatura e l’umidità si mantengono a livelli ottimali per la conservazione delle nostre zucchine.

3. Non lavate le zucchine prima di riporle in frigo: l’acqua e l’umidità, infatti, accelerano il processo di deperimento. Al contrario, se notate che le zucchine acquistate sono un po’ bagnate, tamponatele con della carta assorbente prima di sistemarle nel frigo.

4. Lasciate le zucchine intere: tagliate perderanno più velocemente freschezza.

5. Inseritele in un sacchetto di carta o in un sacchetto traspirante che le contenga comodamente, favorendo un piccolo ricircolo dell’aria.

Come conservare le zucchine in freezer

Potete conservare le zucchine anche in freezer nel caso ne abbiate in abbondanza o se vi state accorgendo che si stanno guastando e non avete l’occasione per cucinarle subito. In questo caso lavatele, asciugatele e tagliatele a fette o a tocchetti. Disponete i tocchetti ben distanziati tra loro su un vassoio, quindi riponeteli in un sacchetto per surgelati e infine nel freezer. Potete anche congelare le zucchine leggermente sbollentate o grigliate.