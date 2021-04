carlo-cracco-ha-un-amico-del-cuore-speciale:-ecco-di-chi-si-tratta

Il famoso chef televisivo, Carlo Cracco, ha un’amicizia speciale con una persona. Andiamo a scoprire insieme di chi si tratta

Carlo Cracco (Instagram)

L’amore di Carlo Cracco per la cucina risale fin dagli anni della sua giovinezza tanto che, non appena terminati gli studi all’istituto alberghiero, ha iniziato a lavorare in alcuni ristoranti.

La sua grande popolarità sul piccolo schermo invece deriva dalla sua partecipazione al noto cooking show “MasterChef Italia”, in onda sulle frequenze dei canali Sky. È proprio qui che, al fianco di Joe Bastianich e Bruno Barbieri, ha riscosso un certo successo tra i telespettatori da casa.

Il suo sguardo serio e tenebroso ha incusso timore diverse volte tra i concorrenti in gara, tuttavia la severità è legata anche al suo personaggio, tanto apprezzato e stimato dai suoi numerosi fan.

L’ultimo programma da lui presentato si chiama “Nella mia cucina: una ricetta con Cracco”, trasmesso su Rai 2 fino a poco più di un anno fa.

L’amico speciale di Carlo Cracco

Nel corso della sua carriera Cracco è stato a contatto con tantissime personalità illustri, le quali senz’altro apprezzano la sua cucina stellata. Tuttavia tra questi, c’è un uomo in particolare con cui il cuoco televisivo ha stretto un’amicizia speciale.

Stiamo parlando di Lapo Elkann, figlio di Margherita Agnelli e Alain Elkann. L’imprenditore è a capo della “Italia Independent Group”, una holding fondata nel capoluogo del Piemonte nel 2008.

Ha anche due fratelli, Ginevra e John. Quest’ultimo è il presidente del gruppo FIAT, mentre la sorella è una produttrice cinematografica.

A testimonianza del rapporto speciale che lega Carlo a Lapo, c’è il fatto che l’imprenditore è stato presente al matrimonio dello chef. Nel 2018 infatti, Cracco si è sposato con una donna di nome Rosa Fanti, ed Elkann ha deciso di fare un omaggio al suo amico.

Gli ha regalato infatti una 500 Abarth di colore azzurro sfumato, dedicando agli sposi anche delle bellissime parole: “Carlo e Rosa, siete degli amici unici. Io e tutto il team di Garage Italia vi auguriamo dal profondo del cuore tutta la gioia e la felicità di questo mondo”.

Molti di voi senz’altro si saranno chiesti cosa sia “Garage Italia”. Si tratta di un bar e ristorante molto grande, circa 1700 metri quadrati di superficie. Il locale è stato aperto proprio in collaborazione tra Cracco e Lapo ed è completamente a tema automobilistico, con tanti dettagli che riportano il pensiero alle vetture.

Purtroppo, a causa di nuovi impegni da parte di entrambi, in particolar modo però del cuoco, la collaborazione in questo ristorante è terminata da qualche tempo. Tuttavia, come affermato anche dal rampollo di casa Elkann, questo non andrà di certo ad intaccare il loro bellissimo rapporto personale.