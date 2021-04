Bob ♥ Abishola 3 stagione ci sarà!

Bob ♥ Abishola 3 si farà, quando la vedremo

Confermato il ritorno di Bob ♥ Abishola 3: la serie statunitense creata dal pluripremiato Chuck Lorre ottiene il rinnovo per un nuovo ciclo di episodi insieme a The Neighborhood 4. Risale infatti al mese di febbraio 2021 la notizia sul rinnovo della serie tv incentrata sulle appassionanti e riflessive vicende di una famiglia nigeriana negli USA.

La notizia è diffusa anche da un video annuncio dei protagonisti condiviso sull’account Twitter ufficiale della serie tv, dove per l’occasione Thom Sherman, Senior Executive Vice President CBS ha affermato: “Siamo estremamente orgogliosi di questi due commedie, e felice di riportarle nella prossima stagione.”

We’re so excited to be coming back to you for a Season 3 of #BobHeartsAbishola! Here’s a special thank you from @BillyGardell and @TheFolake for our amazing fans. ❤️ pic.twitter.com/6iDN3O81C5 — Bob ❤️ Abishola (@BobAbisholaCBS) February 17, 2021

Quindi Bob non solo riesce a conquistare il cuore di Abishola, ma persino quello dell’America intera con le prime due stagioni.

Con una media infatti di 6,7 milioni di spettatori a episodio, Bob ♥ Abishola si conferma un successo su CBS tanto da spingere la rete a rinnovarla per la terza stagione. Sebbene al momento non conosciamo ancora una data di uscita ufficiale, il network americano ha confermato l’esordio per la stagione televisiva 2021/2022.

Considerando inoltre che la stagione 2 prende il via a novembre del 2020 perché ritardata dal COVID-19, è ragionevole presumere che la stagione 3 possa debuttare su CBS all’inizio dell’autunno. Se consideriamo infatti che la prima stagione inizia a settembre del 2019, dovremmo aspettarci, salvo ritardi, che la stagione 3 debutti nello stesso periodo.

A distanza poi di qualche mese dall’uscita americana, Bob ♥ Abishola 3 potrà poi approdare anche in Italia presumibilmente su Premium Stories. In attesa di scoprire la data esatta del debutto della stagione 3, ricordiamo che dal 18 aprile 2021 il secondo ciclo di episodi prende il via in Italia su Premium Stories ogni domenica con un doppio episodio dalle ore 21:15.

Anticipazioni e trama di Bob ♥ Abishola 3

Cosa ci aspettiamo di vedere nei nuovi episodi di Bob ♥ Abishola 3? La trama della nuova stagione potrebbe concentrarsi ad esempio sul futuro del giovane Dele (Travis Wolfe Jr.), figlio di Abishola ( Folake Olowofoyeku) e pronipote di Olu (Shola Adewusi) e Tunde (Barry Shabaka Henley) Olatunji. Sappiamo infatti che nel corso degli episodi della seconda stagione si affronta proprio il futuro del ragazzo. Ma se Abishola vorrebbe che Dale diventasse medico, lui intende invece diventare un un coreografo di danza.

Bob ♥ Abishola 2 cast, attori e personaggi

In attesa di scoprire le conferme del cast, ricordiamo i personaggi principali di Bob ♥ Abishola. Loro sono Folake Olowofoyeku e Billy Gardell nelle parti dei protagonisti titolari Abishola e Bob, con Anthony Okungbowa nei panni di Kofo, e Gina Yashere in quelli di Kemi. Maribeth Monroe è scelta per la parte di Christina, Matt Jones interpreta Douglas.

Barry Shabaka Henley interpreta Zio Tunde, Bayo Akinfemi è Goodwin, mentre vediamo Christine Ebersole nel ruolo di Dottie.

Ci sono poi Shola Adewusi alias Zia Olu, Travis Wolfe, Jr. aka Dele, Vernee Watson che interpreta Gloria e Tony Tambi nel ruolo di Chukwuemeka.

Bob ♥ Abishola 2 in streaming, dove vederla

In Italia, Bob ❤ Abishola 2 in streaming sarà disponibile su Infinity in modalità catch-up settimanale rispetto agli episodi trasmessi su Premium Stories.

Fonte: TvLine