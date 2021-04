benvenuti-a-casa-di-giuliano-andrea-dell’uva

Nathalie Krag. Styling Chiara dal Canto

«Questo è un angolo della camera da letto della casa in cui viviamo a Napoli, in un palazzo decadente di fine ’700 a Chiaia. Ho voluto colorare di bianco le vecchie murature in tufo. Sulla pannellatura in legno nera un’opera di William Kentridge, a contrasto con la cassettiera in legno dipinto e formica su mio disegno. Sulla parete in smalto verde e blu una vecchia porta in legno e la testiera disegnata da Gio Ponti per l’hotel Royal di Napoli. Dove è rimasta la pavimentazione in graniglia, tavolini Petalo di Charlotte Perriand, poltrona in faggio curvato di Nigel Coates per Gebrüder Thonet Vienna e lampada Claritas di Le Corbusier».