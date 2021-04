Home » Tv » Paolo Bonolis » “Avanti un altro!”, ospiti di Bonolis: Paola Barale e Giorgio Mastrota

“Avanti un Altro!Pure di sera” si prepara ad un nuovo successo di share? Cosa si saranno inventati Paolo Bonolis e Luca Laurenti per questa seconda puntata per incantare il pubblico? Star della serata: Paola Barale e Giorgio Mastrota. Ma vediamo insieme chi saranno i concorrenti nel game show.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti si apprestano a sfornare una seconda puntata di “Avanti un Altro! Pure di sera”, che andrà in onda in prime time, oggi, domenica 18 aprile, alle 21.30. Dopo una prima puntata a dir poco strepitosa, da non perdersi questo nuovo appuntamento. Chi saranno i concorrenti? E gli ospiti? Vediamo insieme.

Avanti un altro, è subito successo di ascolti

È stato subito un successo la prima puntata di “Avanti un altro! Pure di sera” sbarcata in prima serata, sempre su Canale 5: la scorsa settimana lo show game, che ha festeggiato i suoi 10 anni di “vita”, ha superato nello share la fiction “La Compagnia del Cigno 2”. Il programma ha dilagato pure sui social: l’hashtag #avantiunaltro ha registrato più di 20.000 Tweet.

Avanti un altro, la Orlando vs I Sansoni

La puntata di questa sera vedrà la sfida tra le categorie Vizi vs Nuove Frontiere. Le due squadre si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi vittoria e montepremi. Come capo-squadra ci saranno Stefania Orlando e il duo comico de I Sansoni. Tra gli ospiti, Paola Barale e Giorgio Mastrota.

Naturalmente saranno sempre presenti: il salottino diretto da Miss Claudia e i personaggi storici, tra cui il Bonus, Daniel Nilsson; lo Iettatore, Franco Pistoni; la Bonas, Sara Croce; la Bona Sorte, Francesca Brambilla e la Regina del Web, Laura Cremaschi. Inoltre, ci sarà la coppia comica formata da Pablo e Pedro. La sfida finale tutta al contrario incoronerà, come di consueto, il campione della serata.

Avanti un Altro! Ecco i prossimi concorrenti

Nelle prossime sei puntate dello show su Canale 5 vedremo contendersi il montepremi: Bugo, Mauro Di Francesco, Chiara Francini, Lillo e Greg, Francesca Manzini, Paola Perego, Toto Schillaci, Enzo Salvi, Anna Tatangelo, Tommaso Zorzi e tanti altri ancora.

Concorrenti che si cimenteranno in sfide come: Passato vs Super, Sosia vs Virtù, A volte ritornano vs Campioni di quiz, Mestieri vs Fobie, Concorsi vs Web, Cultura vs Mistero.