amici-20,-raimondo-todaro-chiamato-da-maria-de-filippi-parla-della-ex-moglie-francesca-tocca

Maria De Filippi, che non sbaglia mai un colpo, ha deciso di chiamare nel programma Amici, come giudice esterno, il ballerino storico di Ballando con le stelle, la fortunatissima trasmissione che va in onda il sabato su Rai 1 condotta da Milly Carlucci che, quest’anno, per lo slittamento a causa del covid è già terminata da diversi mesi.

La chiamata da parte di Maria De Filippi di Raimondo Todaro ha uno scopo ben preciso: il ballerino deve giudicare gli ultimi ballerini rimasti in gara prima della finalissima.

Raimondo Todaro giudica i ballerini

Raimondo Todaro, che è uno dei ballerini che lavora a Ballando con le stelle fin dalla prima edizione, è stato chiamato da Maria de Filippi a svolgere un compito molto importante: giudicare i ballerini rimasti ad Amici dopo la selezione avvenuta sabato dopo sabato nel serale.

Raimondo Todaro che in collegamento via skype prima ha visto le esibizioni dei ballerini e poi li ha giudicati, ha iniziato con Serena che è un’allieva della maestra Celentano.

Todaro, pur riconoscendo che è molto brava, le ha detto: “Lo sai di essere bella o no? … Se non ci credi tu Sere non ci possiamo credere noi, solo questo”.

Poi Todaro si è trovato a giudicare Samuele che gli è piaciuto molto.

Poi è stata la volta di Martina a cui Todaro ha detto: “Senti io ti dico quello che penso di te ok? In maniera molto schietta, molto sincera per aiutarti. Io penso che da insegnante sceglierei Martina tutta la vita, perchè hai un sacco di talento e hai tutto quello che io non ti potrei insegnare, nessuno potrebbe. Tu sei un po’ un animale da palcoscenico, l’istinto è quello giusto.”

Raimondo Todaro parla della moglie, la ballerina Francesca Tocca

Dopo aver fatto molti complimenti a Martina, Raimondo Todaro le ha anche detto quali sono i suoi difetti e ha detto: “Detto ciò sei un ammasso d’istinto in mezzo ad un casino di tecnica, nel senso che si vede che sei acerba, si vede che tante cose non le hai studiate, non le sai, ma non è un problema perchè quelle sono tutte cose che si possono imparare”.

E poi parla della ex moglie e dice: “Francesca è una di quelle che per me è la migliore ballerina che ci sia mai stata italiana e lei tutte le volte che si vede ad oggi si fa sempre schifo, si critica sempre, non è mai felice e non è mai contenta.”

