amici-20,-carolyn-smith-durissima-contro-stefano-de-martino-“non-posso-…”

Ieri sera sabato 17 aprile 2021, è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi il serale. Sembra che in occasione di questa puntata, Alessandro Celentano abbia lanciato un guanto di sfida a Martina che si è dovuta confrontare ancora una volta con Serena, su un pezzo di Charleston. Lorella Cuccarini non ha voluto accettare questa sfida. Per quale motivo?

Amici 20 il serale, Alessandra Celentano lancia una nuova sfida

La Celentano lancia una sfida ma la Cuccarini non accetta. Secondo quest’ultima, la coreografia era impossibile da modificare per una ballerina non classica. Sembrerebbe che il giudice Stefano De Martino, che sicuramente se ne intende di danza, perché è un ottimo ballerino, abbia in qualche modo ha confermato la tesi della prof di ballo. La Cuccarini non potendo modificare la coreografia, avrebbe pensato di sostituire Martina con Alessandro che ha ballato immediatamente dopo Serena. Ovviamente la coreografia era stata pensata dalla Celentano con dei passi più femminili, ma ad ogni modo la Cuccarini non si è sentita di stare al gioco della sua collega ed ha schierato il suo allievo maschio.

Stefano De Martino bacchettato da Carolyn Smith

Alessandra Celentano non è stata d’accordo ed in qualche modo ha bacchettato anche Stefano De Martino, per aver in qualche modo sottoscritto le parole della Cuccarini. A bacchettare il ballerino non è stato soltanto la Celentano, ma anche Carolyn Smith la quale era già intervenuta la scorsa settimana su Martina, giudicando la sua esibizione. Anche in questo caso, nella serata di ieri, la presidentessa della giuria di Ballando con le stelle, ha voluto esprimere il suo parere riguardo il guanto di sfida lanciato dalla Celentano ed in parte non accettato dalla Cuccarini.

Il post della coreografa e presidentessa della giuria di Ballando con le stelle

“Mi dispiace, non posso stare zitta. Non parlo dell’esibizione, ma delle dichiarazioni fatte in studio. Caro Stefano, perché dici che nessun ballerino può fare il Charleston? Far from the truth!”, ha scritto Carolyn sul suo profilo. Il Charleston si è sviluppato nel Ballroom e Latin World. Poi, inoltre, il Charleston è ballato da uomini e donne. Non solo donne. Per finire, la coreografia poteva essere modificata senza problemi e senza perdere nulla. Gentilmente informati prima di dire inesattezze. Non sottovalutare il mondo del Latin America International style”, ha aggiunto la Smith. Insomma, sembra che in questi giorni diversi protagonisti del cast di Ballando con le stelle siano intervenuti per parlare della trasmissione Amici. Dopo Carolyn Smith anche Raimondo Todaro ha espresso il suo personale giudizio su Martina ed altri ballerini della scuola.

