TG BYOBLU24 | 16 aprile 2021 | EDIZIONE 19.00

Oggi ha parlato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha promesso riaperture già dal 26 aprile. In generale la tendenza del governo sembra essere quella di navigare a vista e di dire agli italiani “se fate i bravi riapriamo”. Intanto migliaia di lavoratori continuano a soffrire la crisi da 14 mesi.

A Sarzana, in Liguria, i ristoratori, le partite iva, i lavoratori hanno protestato nelle strade della città. Era presente anche Byoblu che ha dato loro voce.

Dopo quasi vent’anni di guerra, l’Occidente lascerà l’Afghanistan. Ad annunciarlo il Presidente degli Stati Uniti e gli alleati europei. Ma qual è il bilancio di questo conflitto che sembrava non finire mai?

In un post su facebook Red Ronnie aveva messo in questione i conflitti di interesse di Roberto Burioni ed è stato denunciato per diffamazione da Burioni. Risultato: Red Ronnie è stato assolto, perché l’interesse per l’informazione rivolta ai cittadini prevale sulla possibile diffamazione. Le motivazioni della sentenza non sono state ancora depositate, ma l’avvocato di Red Ronnie riferisce che il tenore della sentenza è questo.

La fine della vita terrena, la fine di una storia d’amore, la fine di un’epoca storica segnata da scene destinate a rimanere nella memoria collettiva. Che sentimenti suscita in voi la parola “fine”? Sul tema, per la nostra rubrica “Corrispondenze”, abbiamo ricevuto moltissime mail con le vostre poesie, i vostri pensieri e le vostre emozioni.



In una delle prossime puntate il tema saranno gli occhi come specchio dell’anima.



Scriveteci a [email protected]

