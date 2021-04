supervivientes,-valeria-marini-sbotta-per-un-coltello-sporco:-“sei-pazza!”

Il reality spagnolo “Supervivientes” è iniziato da poco più di una settimana, ma la tensione tra i naufraghi inizia già a farsi sentire

Supervivientes (Instagram)

Approdata la scorsa settimana sull’Isola dei Famosi spagnola, “Supervientes”, Valeria Marini ha subito acceso i riflettori su se stessa. La showgirl avrebbe insistito facendo mangiare ad alcune concorrenti del reality spagnolo, delle uova crude, le stesse consumate anche da lei. Una scelta poco saggia quella della Marini la quale si è sentita poco bene.

Ma le disavventure della showgirl non sono finite qui. Difatti, mentre era impegnata a catturare dei granchi in acqua, è stata attaccata dalle meduse. La povera Valeria, sembrerebbe già abbastanza provata dalla vita sull’Isola dal momento in cui si sente anche poco compresa dal resto dei naufraghi a causa del suo spagnolo che non tutti riescono a comprendere.

Tra gli ultimi episodi della sua permanenza sull’Isola, Valeria Marini ha inveito contro la cantante Sylvia Pantoja la quale stava cercando di aprire un cocco con un coltello sporco di lumache di mare. La cosa ha fatto sbottare la showgirl che tra una parola e l’altra, naturalmente miste tra l’italiano e lo spagnolo, ha chiesto a Sylvia di cambiare coltello.

VEDI ANCHE QUESTO>>> Maria De Filippi conduce Uomini e Donne sugli scalini: svelato il motivo

Lite furiosa tra la Marini e la Pantoja: perde le staffe per un coltello sporco

Valeria Marini (foto Instagram)

Dopo poco più di una settimana dall’arrivo sull’Isola dei Famosi spagnola, Valeria Marini sembrerebbe già perdere le staffe. L’ultimo episodio l’ha vista scontrarsi con la cantante Pantoja a causa di un coltello sporco.

La Pantoja stava pulendo il cocco con un coltello già utilizzato per tagliare le lumache di mare quando Valeria Marini è arrivata strappandoglielo di mano. La showgirl aveva già cercato ‘a parole sue’ di far cambiare il coltello Sylvia mentre apriva il cocco, ma a causa del suo spagnolo elementare, la cantante non l’ha capita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Fabrizio Corona, arriva il messaggio dopo la scarcerazione: fan impazziti

Questa ultima si è così alzata per allontanarsi da Valeria urlando: “Sei nervosa?! Non si può fare niente qui. Fallo tu, puliscilo tu il cocco. Sei pazza!”. La cantante non ha capito cosa volesse dire Valeria Marini con la parola “lumaca”. Staremo a vedere se le due naufraghe riusciranno a chiarirsi nei prossimi giorni ma soprattutto quanto e se la Marini riuscirà a resistere al reality spagnolo.