station-19-in-streaming:-dove-vederlo

Station 19 in streaming su Star di Disney+

Station 19 in streaming in Italia con le stagioni 1 e 2 arriva dal 23 febbraio 2021 su Star di Disney+. È, quindi, disponibile fin dal giorno di debutto del brand di intrattenimento generale della piattaforma streaming. Station 19 è una serie tv creata da Stacy McKee e è il secondo spin-off di Grey’s Anatomy. Il tredicesimo episodio della quattordicesima stagione della serie madre fa da backdoor pilot. Trasmesso negli Stati Uniti su ABC come Grey’s Anatomy, Station 19 in streaming in italiano è disponibile nel catalogo di Star.

Di Station 19 quanti episodi ci sono su Star, servizio incluso nell’abbonamento a Disney+ in Italia? Al momento, come accennato, sono disponibili per la visione in streaming ventisette episodi. In particolare, puoi vedere tutte e dieci le puntate che compongono la prima stagione e l’intera seconda stagione formata da diciassette episodi.

Station 19 dove vederlo in italiano

Station 19 4 stagione: Danielle Savre interpreta Maya Bishop. Credits: Fox Italia

Cerchi Station 19 in streaming? Vuoi guardare o riguardare gli episodi di questo spin-off di Grey’s Anatomy? Dove vederlo in italiano? Al momento del debutto di Star in Italia, il 23 febbraio 2021, le prime due stagioni della serie targata ABC sono disponibili nel catalogo. Quindi le stagioni 1 e 2 di Station 19 sono su Star, servizio incluso all’interno di Disney+. Se sei abbonato a Disney Plus puoi accedere a Star nella sezione dedicata.

La terza stagione di Station 19 va in onda in Italia sui canali Fox Italy in prima visione. In particolare i primi quattro episodi sono trasmessi il 24 febbraio 2020, il 2 marzo 2020, il 9 marzo 2020 e il 16 marzo 2020 su Fox Life. La messa in onda si interrompe a causa dell’emergenza Covid-19 che ferma il processo di doppiaggio. Nel frattempo Fox Life chiude e Station 19 3 stagione prosegue con gli episodi mancanti dal 22 luglio 2020 al 26 agosto 2020 su Fox.

Station 19 4 in Italia debutta in prima visione assoluta su Fox con il primo episodio il 12 gennaio 2021.