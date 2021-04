spari-nella-folla-in-strada,-25enne-ferita:-“poteva-finire-in-tragedia”

Una ragazza di 25 anni raggiunta da un colpo di arma da fuoco in strada. È successo a Napoli, nel quartiere di Barra. La ragazza è arrivata all’Ospedale del Mare di Napoli con il fidanzato 26enne. La 25enne è stata ferita al piede. I carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale sono stati allertati dal personale sanitario.

Ancora da ricostruire la dinamica. I ragazzi sono arrivati all’Ospedale intorno alle 18:00. Hanno raccontato che poco prima, mentre passeggiavano insieme lungo via Serino 17 hanno improvvisamente udito un trambusto e visto due soggetti a bordo di uno scooter sparare in aria dei colpi d’arma da fuoco. Uno di questi colpi ha raggiunto al piede la donna..

I militari – indagini e i rilevi in corso da parte dei Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli e dei carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale – si sono recati sul posto per cercare di ricostruire i fatti. Gli spari sarebbero stati esplosi in rapida successione generando panico tra la gente in strada. A quell’ora piena di persone. C’è chi ritiene che l’episodio potesse diventare una tragedia. La strada dove si è verificato il fatto è una perpendicolare tra corso Sirena e via Buozzi, le due arterie principale del quartiere di Napoli est.

La ragazza fortunatamente sarebbe rimasta ferita lievemente; è stata medicata dai sanitari. È incensurata. Il fidanzato ha un piccolo precedente penale. Non è escluso si sia trattato di una cosiddetta stesa, un atto dimostrativo per dimostrare il proprio potere sul territorio da parte di un gruppo criminale.

