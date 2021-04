I pancake alle fragole sono una variazione delle classiche focaccine americane preparate per colazione e servite con lo sciroppo d’acero. In questo caso nell’impasto si aggiunge un frullato di fragole, il che rende il pancake profumato e saporito in modo originale.

Questa ricetta inoltre è preparata senza l’uso di latte e uova ed è quindi ideale anche per chi segue una dieta vegana. Il latte di mandorla può essere sostituito da latte di soia, ma non da latte di riso che non donerebbe la stessa carica proteica e quindi non favorirebbe la cremosità dell’impasto. Tenete presente che però il latte di mandorla conferisce un sapore in più ai vostri pancake.

I pancake sono un dolce tipico dell’America settentrionale e del Canada, e per chi è nato intorno agli Anni 80 in Italia non può non ricordare le frittelle che Paperino preparava a Qui, Quo e Qua in campeggio. Negli stati Uniti sono una delle colazioni tipiche, accompagnati sia da sciroppi dolci e marmellate che da uova e bacon. la diffusione del pancake è però molto ampia, si consumano anche in Nuova Zelanda e in Australia, nel Sud America e , In Europa, ce ne sono versioni inglesi, scozzesi e danesi.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 10 minuti



Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

200 g Farina

3 cucchiai Miele di acacia

6 g Lievito Per Dolci

1 cucchiaino Estratto Di Vaniglia

2 tazze Latte Di Mandorla

80 g Fragole



Preparazione

Per preparare la ricetta dei pancake alle fragole, lavate le fragole, eliminate le foglioline verdi e frullatele in un mixer assieme al miele e all’estratto di vaniglia.

In una ciotola versate la farina e aggiungete il frullato di fragole, il latte di mandorle e il lievito in polvere.

Mescolate con delle fruste elettriche.

Versate un mestolino del composto al centro di una padella antiaderente ben calda.

Abbassate la fiamma e fate cuocere su un lato finché non compariranno delle bollicine, girate con una spatola e fate cuocere un minuto sull’altro lato.

Ripetete il processo finché non avrete terminato l’impasto, vi verranno circa 10 pancake.

Guarnite con il miele e delle fragole fresche tagliate a pezzetti.