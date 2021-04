Oggi è un altro giorno, Paola Barale parla di lei e di una famosa attrice ” Tra noi colpo di fulmine..”

Spread the love











Nella giornata di ieri venerdì 16 aprile 2021, è andata in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, ovvero il programma condotto da Serena Bortone che va in onda su Rai 1. Tra gli ospiti in studio c’è stata proprio lei, la nota showgirl Paola Barale, la quale si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni e confessioni piuttosto interessanti. Sembra che la Barale abbia parlato dell’attrice Paola Quattrini, confessando che tra loro c’è un’amicizia davvero speciale. Ma cosa avrà voluto intendere?

Paola Barale a Oggi è un altro giorno, la confessione della showgirl

“L’amicizia a volte è come l’amore, scatta qualcosa”. Queste le parole della conduttrice che hanno immediatamente trovato consenso in Paola Barale. Quest’ultima infatti, agganciandosi alle parole della conduttrice Serena Bortone e parlando di Paola Quattrini, sembra aver detto che tra loro effettivamente è stato un po’ come un colpo di fulmine. “Mi ha insegnato un sacco di cose. Ho scoperto in lei, inoltre, una vena di pazzia che ci accomuna!”, ha aggiunto ancora la Barale parlando ovviamente della Quattrini. La Barale però avrebbe ancora aggiunto che la Quattrini è una donna davvero speciale, sempre molto attiva, super energica e molto avanti. Insomma la Barale non si è risparmiata nei commenti ed ha elogiato la sua amica speciale.

La replica di Paola Quattrini e le sue dichiarazioni “d’amore”

A quel punto è dovuta intervenire la stessa Paola Quattrini, la quale ha dichiarato “Quando siamo insieme non sentiamo la differenza d’età che c’è tra noi”. Quello che non tutti forse sanno è che tra le due ci sono ben 24 anni di differenza, visto che la Barale ha 53 anni, mentre la Quattrini ne ha 77. A quel punto poi l’attrice, parlando della sua “amica speciale”, avrebbe fatto una dichiarazione carica di affetto dicendo “L’ho sempre ammirata”.

Una grande differenza d’età ma un “amore” molto grande

“Mi è sempre piaciuta anche fisicamente. Tu, Serena, poco fa hai detto che l’amicizia è un po’ come l’amore. Secondo me l’amicizia è ancora più importante dell’amore, perché in amore a volte si è condizionati dall’attrazione sessuale”. Queste ancora le parole della Quattrini che ha così sottolineato e fatto ben capire quanto sia importante il loro rapporto. A quel punto però la Barale è intervenuta dicendo che a quello non sono ancora arrivate ma Serena Bortone avrebbe concluso dicendo che nella vita mai dire mai. Insomma, le parole di Paola Barale e della Quattrini hanno tanto sorpreso i telespettatori che hanno poi commentato sui vari social.

Mi piace: Mi piace Caricamento...