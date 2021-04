LA FINE COME INIZIO DI UN NUOVO VIAGGIO O DI UNA STORIA D’AMORE – Corrispondenze

L’ultimo, lieve, respiro e poi gli occhi della persona che ami che restano immobili, ma per sempre vivi nella memoria di te che resti.



Lei o lui che ti dice: “è finita”, ti volta le spalle, entra a bordo della sua auto e tu che resti fermo a vederla allontanarsi lentamente. E capisci che non è un film, ma un pezzo della tua vita che se ne va per sempre.



E poi c’è la fine di un’epoca, segnata sempre da scene destinate ad entrare nella storia.

“Fine”. Che sentimenti suscita questa parola che noi cinefili attendevamo di leggere, ancora emozionati, sul grande schermo di una sala cinematografica?



La parola “fine” a me fa tornare alla mente quel dolore, quello sconforto e quella rabbia inesprimibili a parole, ma tutti racchiusi nel volto cereo e in quella frase: “È finito tutto”, ripetuta due volte dal giudice Antonino Caponnetto, all’uscita dalla camera mortuaria che conservava i brandelli del corpo martoriato di Paolo Borsellino.

Che cosa finì quel 19 luglio 1992 con una strage frutto di indicibili accordi all’interno dello Stato, come sembra emergere dal processo sulla trattativa Stato mafia?



Che cosa finì quel 23 maggio 1992 con un attentato dalle dimensioni sproporzionate, visto che Giovanni Falcone poteva essere ucciso da un qualsiasi sicario della mafia a Roma, nei pressi del ministero della Giustizia, dove passeggiava senza scorta?

Non certo le idee e i valori dei due giudici che continuano a camminare sulle nostre gambe, come c’era scritto sui lenzuoli di Palermo all’indomani della strage.

Se il 1992 fu la fine del tentativo di rendere l’Italia una Nazione libera dalla criminalità delle menti raffinatissime che i due giudici combattevano, il 1978, con l’assassinio di Aldo Moro, segnò la fine della Nazione che avremmo potuto essere senza quell’orribile morte che lo Stato avrebbe potuto evitare: un’Italia più democratica, un’Italia più giusta, un’Italia meno corrotta, un’Italia meno soggiogata dai poteri forti.



Finché il popolo non chiederà Verità e Giustizia sui fatti accaduti in quei due anni spartiacque della nostra storia (1978 e 1992), non potrà mai esserci un nuovo inizio positivo, non potrà tornare mai “la bellezza del fresco profumo della libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e, quindi, della complicità”, come diceva il giudice Borsellino.

Come fare in modo che ci sia un simile risveglio collettivo di un popolo?



L’idea me l’ha fornita Simonetta, una nostra lettrice, un’artista. Ecco il suo quadro, dal titolo L’acquario:





C’è una donna che esce con l’aiuto di una scala dall’acquario in cui vive: un paesaggio grigio, tetro, uomini in fila allineati, un mondo fatto di menzogne preconfezionate.



Simonetta ci scrive: “Uscire dall’acquario non è scappare, ma è trovare rifugio oltre il sistema. Per me è entrare nell’anima. Esco dalla boccia ed entro nella mia anima, nel mio umano. Fuori non ci sono immagini perché l’anima non si rappresenta, ma l’anima. È.

Ed il mondo che stanno imponendo loro non è che all’interno di una bolla”.

A volte l’anima ha bisogno di volare via da questo mondo, oltre il tempo e lo spazio, per ritrovare, ad esempio, un proprio caro che non c’è più: la propria mamma, come voleva Giorgio Caproni nella poesia Preghiera:

La poesia di Caproni si ispira alle ballate del Trecento, dove spesso l’anima del poeta va alla ricerca di una persona amata che non c’è più. Francesco Petrarca, nei versi finali, di Chiare, fresche et dolci acque chiede alla sua stessa canzone di andar tra la gente per far conoscere il suo struggente amore non corrisposto. In fin dei conti si tratta di un artificio poetico invocato anche da Samuele Bersani, l’autore del testo di Canzone di Lucio Dalla che dice: “Canzone trovala se puoi/ dille che l’amo e se lo vuoi/ va’ per le strade e tra la gente/ diglielo veramente…”.

Allora che cos’è quella scala rappresentata nel quadro di Simonetta che consente di uscir fuori dalla bolla e mettersi in connessione con la propria anima?

La poesia? L’arte? L’amore?

A me piace pensare che sia l’amore.

L’etimologia di amore, secondo alcuni, è a-mors, alfa privativo con la parola morte. Amore significa senza morte e chissenefrega se i linguisti hanno detto che non è così! L’amore è senza morte, senza fine, è il sentimento capace di andare al di là del tempo e dello spazio.



“Se amiamo immensamente chiunque e qualsiasi cosa”, scrive Alessandra Bassu, una nostra lettrice, “l’amore non finirà mai”. “Se accettiamo la parola fine, se non abbiamo paura della fine, se sappiamo che l’unica fine è quella imposta dai nostri cervelli, o da chi li manipola, finalmente cominciamo a vivere”.

“La vita terrena non è il fine e non ha fine, la vita è flusso e cambiamento e se l’essere umano non accoglie questo, non vive veramente… sopravvive nel terrore della fine delle cose, delle relazioni e della vita. Questo flusso non è governato dal caos e ci tiene strettamente collegati gli uni agli altri a nostra insaputa. Quindi solo agire nell’amore e con amore ci può condurre alla piena gioia di vivere”, scrive Chiara.

Allora io vorrei, come in un film di Charlie Chaplin, che ogni fine non sia che l’inizio di un nuovo viaggio o di una nuova storia d’amore, come accade, ad esempio in Luci della città, con quegli occhi del protagonista che brillano dopo aver ritrovato la donna amata.

La miglior fine per questa nostra Corrispondenza di oggi, in cui abbiamo ricordato eroi del nostro tempo, sia in questi versi scritti da Nandra Schilirò:

La fine deve essere bella



per celare la fine vile di ogni cosa.



Anche l’eroe, quando se ne va,



viene frainteso. Restare



è il solo verbo caro al mortale,



disposto, si sa, a rinunciare



alla libertà per un po’



di sicurezza. Andare oltre



le apparenze salverebbe



anche la fine, che è sempre



l’inizio di un viaggio nuovo. Nandra Schilirò

Ecco alcune altre corrispondenze che ci sono arrivate

Grazie di cuore per le vostre condivisioni.

La vita non può finire, è un processo perfetto che permette al nostro mondo di esistere. D’altronde senza la morte non ci sarebbe la vita.

Per me la vita è l’8… l’infinito…

L’amore finisce? Dipende da cosa si intende per amore, se quello che chiamiamo amore è una forma di dipendenza, di pretesa, di comodo, si, può finire, ma se amiamo immensamente chiunque e qualsiasi cosa, non finirà mai.

Siamo davvero tutti così gonfi d’ego, tanto da credere che la nostra fine sia la fine del mondo?

Il mondo continua, la terra esiste da 4,560 miliardi di anni, dicono, e sono esistiti più di 100 miliardi di sapiens, sostengono. Perché tu sei più importante di tutti? Perché questo periodo è il più importante di quello della lebbra?

Se accettiamo la parola fine, se non abbiamo paura della fine, se sappiamo che l’unica fine è quella imposta dai nostri cervelli, o da chi li manipola, finalmente cominciamo a vivere.

Alessandra Bassu

Il risveglio da un reale fittizio è dietro ogni nuovo inizio,



per riconciliarci al vero affine, ci accingiamo alla grande fine.



Senza che alla tristezza ci si abbandoni, poiché la nascita e la morte son semplicemente doni,



e il divenire umani è una conquista, desto l’anima mia alchimista.



Sara De Rubeis

La parola fine mi ha portato a riscoprire il mio nocciolo duro positivo, interiore, ereditato da mio padre, il quale, mi creda, avrebbe avuto tutte le ragioni per lasciarsi sopraffare da una vita piuttosto dura. Quando aveva tre mesi, la sua mamma moriva di spagnola nel 1918, lasciando sette figli a un vedovo analfabeta, irrimediabilmente povero.

Ebbene, mi diceva: “quando vedi che non ce n’è più, ce n’è ancora!”. Attingeva a qualcosa di invisibile che si materializzava nello sguardo attento, nelle scelte mai scontate, nei gesti grintosi e generosi, immediati. Ricordava senza recriminare, progettava con fiducia.



E poi mi piace raccontarle di un ulivo secolare, spuntato nottetempo in mezzo a una rotonda sulla tangenziale. Che fine avrebbe fatto? pensavo con dolore la prima volta che l’ho avvistato anni fa. Poi ne sono arrivati altri e qualcuno è morto di tristezza, ma lui c’è ancora. E mi dico che forse è scampato alla xylella, che questo era il suo destino.



E’ bello parlare con te, con voi, tra amici. E devo ammettere che ho scoperto tanti amici, grazie al tempo chiusa in casa per il coronavirus. Pensavo di essere molto sola, invece sono finiti certi rapporti, sconfitti dalla diffidenza e dalla paura, ma ne sono nati altri, sicuramente più consapevoli e coraggiosi.



Un abbraccio grandissimo,

Agnese Badani

La parola fine può andare bene per delimitare un film, un tempo di lavoro, uno spazio. Ma in relazione all’esistenza e alle relazioni e/o esperienze di vita non ha senso. La vita terrena non è il fine e non ha fine, la vita è flusso e cambiamento e se l’essere umano non accoglie questo non vive veramente… sopravvive nel terrore della fine delle cose, delle relazioni e della vita.



Molti filosofi e profeti e studiosi sono giunti a questa conclusione, potremmo citarne molti, ricordo:



Gesù che ha dimostrato con la sua resurrezione che la vita dell’anima continua dopo la morte del corpo;



la filosofia buddista che prevede addirittura la reincarnazione;



Einstein che ha trascritto il concetto nella formula matematica E=mc2: “nulla si crea nulla si distruggere, tutto muta continuamente”.



Bisogna tenere ben presente che questo flusso non è governato dal caos e che ci tiene strettamente collegati gli uni agli altri a nostra insaputa.



Quindi solo agire nell’amore e con amore ci può condurre alla piena gioia di vivere. Grazie Chiara

Il tema di una delle prossime puntate sarà: “gli occhi, specchio dell’anima”.

