isola-dei-famosi:-vera-gemma-divide-il-gruppo

Vera Gemma è appena rientrata tra i naufraghi ufficiali di questa edizione dell’isola dei famosi e, dopo poche ore, il gruppo ha già subito uno scossone dal tornado Vera. A muovere i fili di questa lite molto accesa, soprattutto con Andrea Cerioli, è stata nuovamente la fame che sta attanagliando sempre più i naufraghi. Scopriamo insieme il motivo di tanto scontro e rabbia.

Vera Gemma è sicuramente il personaggio più discusso e, allo stesso tempo, amato di questa edizione dell’isola dei famosi; eliminata nel corso della terza diretta, dopo un duro televoto contro Awed e Gilles Rocca, il suo percorso nel reality l’ha portata a diventare la leader delle Amazzoni.

Dopo aver accettato di rimanere su Parasite Island con Fariba, Ubaldo e Brando Giorgi, ha perso un televoto flash con quest’ultimo per rientrare in gioco. Fatta la conoscenza approfondita di Miryea Stabile ed Elisa Isoardi, l’attrice ha ritrovato la verve e lo spirito che l’hanno contraddistinta sin dai primi giorni.

Il suo rientro sull’Isola ha già scatenato una lite violenta, con conseguente spaccamento del gruppo.

Vera Gemma: lite con Andrea Cerioli

Rientrate in maniera trionfale, Vera e Miryea hanno deciso di condividere il premio culinario della prova ricompensa solamente con alcuni naufraghi in particolare in un primo momento, ossia con Beatrice Marchetti.

Mentre le donne condividevano le patatine fritte con la modella, Francesca Lodo e Andrea Cerioli hanno commentato in maniera molto acida, senza capire che dopo sarebbe arrivato anche il loro turno:

“Niente, non si divide?”. Ha affermato piccata l’ex letterina ““Questo descrive a pieno le persone che sono”. Ha poi risposto l’ex tronista.

Peccato che poi sia arrivato un invito anche al resto del gruppo che ha trovato appoggio solamente da Fariba e Paul Gascoigne; Andrea Cerioli ha declinato l’offerta in maniera molto brusca, scatenando poi una lite:

“È vero che si gioca a persone e non in gruppo, ma secondo me con la fame non si scherza. Io non l’avrei fatto neanche al mio peggior nemico il gesto di mangiare in faccia a lui”

A queste parole è seguita una divisione del gruppo che ha visto Fariba e Beatrice scegliere di seguire la forza e il carisma delle Amazzoni, contro tutto il resto del gruppo.

Francesca Lodo ha poi dato una chiosa a questa dura diaspora:

“Una coalizione. Se loro voglio stare distaccate da noi, che lo facciano”.

È guerra in Honduras, aspra e sanguinolenta e, alla fine, ne rimarrà solo uno. (VIDEO)