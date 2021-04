In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Aprile: Salvini detta legge. Rissa fra i ministri. Il 26 si riapre – Draghi: “Rischio ragionato”

Non so a voi, ma a me ieri Draghi è piaciuto. Non per l’azzardo delle riaperture premature, con 429 morti in 24 ore e il calo dei contagi in frenata, ma perché s’è assunto la responsabilità del “rischio ragionato” (se poi andrà male, come in Germania, sapremo chi ringraziare). E poi perché ha smentito l’ultima […]