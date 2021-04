in-anteprima,-la-nuova-stagione-del-design-(capitolo-5)

Overdyed padded, Diesel Living

In collaborazione con Moroso, il marchio di moda amplia la sua collezione di arredi Overdyed con le sedute Overdyed padded. Segni particolari, oltre al sapore vintage e alla struttura in tondino d’acciaio, le due diverse possibilità di imbottito. In pelle per uno stile industriale, in tessuto per un effetto cosy.