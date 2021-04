Spread the love

Il Paradiso delle Signore 5 26-30 aprile 2021, anticipazioni

Cosa succede al grande magazzino milanese dopo le vicende del blocco di puntate 131-135 della stagione Daily 3? Il Paradiso delle Signore 5 26-30 aprile 2021 ci aspetta con nuove svolte di una storia che resta aperta fino all’ultimo: “mai dire mai” al Paradiso perché le storyline si intrecciano spesso in modo inaspettato e i colpi di scena sono tanti.

L’appuntamento con Il Paradiso delle Signore 5 26-30 aprile 2021 è su Rai 1 o su RaiPlay alle 15.55 dal lunedì al venerdì salvo variazioni di palinsesto. Sulla piattaforma streaming targata Rai sono disponibili anche le puntate già andate in onda delle prime due stagioni del serale e delle stagioni Daily e Daily 2.

Di seguito riportiamo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 26-30 aprile 2021!

Il Paradiso Delle Signore 5: Alessandro Fella e Lara Komar. Credits: P. Bruni e Rai

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 136 lunedì 26 aprile 2021

Come sono arrivati a questa crisi coniugale? É la domanda che si pongono Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) cercando di analizzarne i motivi.

La Camera Nazionale della Moda accorda un prestigioso riconoscimento a Gabriella (Ilaria Rossi). La stilista vorrebbe avere al suo fianco il consorte nel giorno della premiazione. Tuttavia Cosimo (Alessandro Cosentini) non è del giusto umore. Il rancore verso Umberto (Roberto Farnesi) lo logora. È Salvatore (Emanuel Caserio) a consolare la cugina di Anna (Francesca Carrain).

Agnese (Antonella Attoli) mette alle strette Giuseppe (Nicola Rignanese) che è costretto a dire al figlio la verità. Rivela a Salvatore che non avrà da lui indietro i soldi prestati.

Rocco (Giancarlo Commare) e Irene (Francesca Del Fa), intanto, non riescono a trovare un equilibrio per stare insieme.

Intanto Dante (Luca Bastianello) non molla la presa con Marta. È sempre più determinato e chiede ad Adelaide (Vanessa Gravina) di non mettergli i bastoni tra le ruote.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 137 martedì 27 aprile 2021

Uno strano regalo viene recapitato a Villa Guarnieri. È per Marta e il mittente è Dante.

Salvatore esige una confessione da parte del padre. Così Giuseppe gli racconta i risvolti dei suoi loschi affari. Il risultato è che il figlio è ancora più deluso.

Cosimo accetta di accompagnare Gabriella per starle accanto il giorno della premiazione al Circolo.

Marta e Federico (Alessandro Fella), intanto, coinvolgono Ludovica (Giulia Arena) nel servizio fotografico volto a pubblicizzare la collezione a marchio Paradiso in America.

Vittorio e Marta non riescono a uscire dalla crisi. Anzi sono nel mezzo della tempesta. Dante prende la palla al balzo e insinua dubbi nel cuore e nella mente della giovane.

Conti, d’altro canto, si mostra uno zio premuroso con la piccola Serena (Giulia Patrignani). La bambina ha un problema con la recita scolastica, ma può contare sull’aiuto di Vittorio. Beatrice (Caterina Bertone) resta colpita dalla situazione.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 138 mercoledì 28 aprile 2021

Alfredo Perico è un giovane meccanico. Armando (Pietro Genuardi) lo chiama per sistemare le biciclette della squadra del Paradiso. Proprio al Paradiso trova un’altra “fonte” di interesse che non è su due ruote: Alfredo corteggia Maria (Chiara Russo). Rocco inizia a essere molto geloso. Irene osserva bene il tutto e ne approfitta per scaricare il magazziniere.

Agnese non ammette repliche: obbliga Giuseppe a andare a confessarsi. Intanto la signora Amato ringrazia Armando per non aver fatto la spia.

Per Marcello (Pietro Masotti), invece, non c’è via di scampo. Il consiglio del carabiniere è quello di costituirsi.

Il problema di Serena con la recita scolastica di fine anno viene risolto dallo zio Vittorio che le fa una sorpresa stupenda.

Intanto Dante è sempre più vicino a Marta. A Villa Guarnieri arriva un altro misterioso regalo per lei da parte di Romagnoli.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 139 giovedì 29 aprile 2021

Rocco è geloso del giovane meccanico che fa la corte a Maria. Secondo Irene è un quadro perfetto per fare avvicinare i due giovani siciliani. La Cipriani ha un piano per far scoccare la scintilla tra Maria e Rocco…

Giuseppe ha preso una decisione. Lavorerà di notte nel laboratorio della pasticceria della Caffetteria. In questo modo, forse, potrà ripagare il debito a Salvatore.

Armando e Agnese fanno tesoro di un momento in cui nessuno può vederli. Improvvisamente sembrano tornati ai vecchi tempi.

Al Circolo Gabriella riceve il premio come stilista dell’anno accordato dalla Camera Nazionale della Moda. Lo ha appena ritirato quando si presenta Salvatore proprio al Circolo. Deve consegnare dei dolci ordinati per l’occasione. Cosimo nota la naturale confidenza tra i due e non si trattiene: ne segue una scenata di gelosia. Tutti i presenti sono senza parole. Quando tornano a casa Cosimo e Gabriella litigano in un modo tremendo che lascia ben poche speranze.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 140 venerdì 30 aprile 2021

Il bacio tra Irene e Rocco viene scoperto per caso da Maria che ne resta delusissima.

Per aiutare Marcello, Ludovica si rivolge a Gianfranco Finzi, un abile avvocato che è anche suo amico.

Vittorio ci ha pensato e ripensato. Le sue riflessioni lo portano a una decisione. È determinato a parlare con Marta. Vuole convincerla a tornare insieme. Resta scioccato nel vedere la moglie tra le braccia di Dante.