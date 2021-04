i-funerali-di-filippo-a-windsor,-arrivato-carlo-con-william.-kate-indossa-le-perle-di-diana

Sono arrivati al castello di Windsor per i funerali del principe Filippo il figlio primogenito



Carlo e suo figlio William con la moglie Kate. Tutti sono in abiti scuri ma da giorno (le uniformi sono state bandite per non mettere in imbarazzo Harry, che è stato privato dei titoli militari dopo la faida con la Famiglia reale).

La duchessa di Cambridge, fotografata all’interno dell’auto, ha una veletta nera e una collana di perle a tre giri della collezione privata della regina Elisabetta II, indossata nel 1982 dalla principessa Diana a un banchetto di Stato in Olanda.

La Land Rover verde modificata che trasporterà il principe Filippo nella cappella di St. George per i funerali è arrivata nel cortile di Windsor dove, nel Quadrangolo, sono schierate le Guardie della regina e rappresentanze di tutte le forze armate.

Il principe Filippo sarà sepolto nella Cripta reale all’interno della St George’s Chapel, ma non vi resterà per sempre. Alla morte della regina Elisabetta, i due verranno inumati insieme nella cappella costruita in onore del padre di lei, re Giorgio VI, che già accoglie anche i resti della regina madre e della principessa Margaret. Lo riferisce



The Independent.

La piccola cappella commemorativa fu costruita nel 1969: lì riposa il re Giorgio VI, le cui spoglie, come quelle della figlia Margaret, furono inizialmente sepolte nella cripta reale



al castello di Windsor, per poi essere trasferite 17 anni dopo la morte, una volta ultimati i lavori.