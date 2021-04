felicissima-sera,-pio-e-amedeo-mettono-in-grosso-imbarazzo-maria-de-filippi-“il-regalo-che-ti-ha-fatto-berlusconi-…”

Spread the love











Ieri è iniziata la trasmissione di Pio e Amedeo “Felicissima sera”.

I due comici, che sono ospiti fissi il sabato sera da Maria De Filippi nel serale di Amici, durante tutte le puntate avevano detto, numerosissime volte, che la De Filippi sarebbe stata la loro prima ospite e così è stato.

Maria De Filippi si diverte fino alle lacrime

Maria De Filippi è stata l’ospite d’onore della prima puntata dell’attesissimo programma di Pio e Amedeo che è andato in onda su canale 5 ieri sera.

Maria De Filippi è stata presentata da un video in cui si diceva “ha il materasso in lattice”, “è una persona squisitissima”, “ha camminato sulle acque”, “è apparsa in sogno alla Madonna di Medjugorje”.

Maria De Filippi ha fatto il suo ingresso con delle racchette da tennis e Amedeo ha detto: “Sembra quello che trovi in autogrill, ma vabbè a caval donato non si guarda in bocca”.

Poi quando la De Filippi ha chiesto un po’ d’acqua Pio e Amedeo le hanno portato una cassa d’acqua e le hanno detto: “Maria tu oggi devi piangere, ti devi commuovere perché più piangi e più facciamo share” e poi “Più fai share e più fai i soldi e a noi quello interessa”.

Poi le hanno fatto vedere una serie di sue foto spingendola a piangere e a commuoversi e la De Filippi era molto divertita, ma loro continuavano a ripeterle: “Maria dovrai emozionarti! Dovrai piangere”.

Poi le hanno fatto molti complimenti sui piedi e le hanno detto: “Maria mettiti comoda togliti le scarpe metti le ciabatte. Ammazza che bei piedi che hai Marì. Ti scrivono i feticisti dei piedi? Mo glieli segnalo io”.

E poi, quando sono apparse le foto dei suoi cani le hanno chiesto: “So che non li hai fatti castrare. Ma glielo hai fatto allungare?”

Poi, ad essere preso di mira, è stato il marito della De Filippi, Maurizio Costanzo, e dopo aver mostrato la foto di un cane seduto sulla neve le hanno detto: “Non lo riconosci? Non si è mai perso Costanzo sulla neve?”

Le battute su Berlusconi mettono in imbarazzo la De Filippi

Poi Pio e Amedeo le hanno fatto una serie di domande sul suo matrimonio con Maurizio Costanzo e le hanno: “Marì, c’era anche Berlusconi al matrimonio tuo? Che regalo ti ha fatto oltre regalarvi Canale 5?” e la De Filippi un po’ in imbarazzo ha risposto: “Non ricordo, ma i regali si fanno quando sai che le persone hanno bisogno. Noi non ne avevamo bisogno l’importante era la partecipazione alla festa”.

