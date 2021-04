Calciomercato Inter, Conte vuole il difensore: “Lo ha già contattato”

Spread the love

Calciomercato Inter, Antonio Conte punta tutto su un difensore italiano. Pare lo abbia già telefonato più volte

Calciomercato Inter, Conte è rimasto stregato dal difensore (Getty Images)

Ancora un ultimo sforzo, e finalmente sarà Scudetto. L’Inter sta vivendo la sua stagione dei sogni che – con ogni probabilità – porterà gli uomini di Conte ad alzare un trofeo dopo diversi anni. Lukaku, Barella, De Vrij, ma anche Marotta, Conte e tutto lo staff tecnico: una vittoria che vale tantissimo, soprattutto considerate le enormi difficoltà a livello societario.

Intanto, il tecnico leccese si sta già facendo stuzzicare da alcune possibili ipotesi di mercato per la prossima stagione. I fondi a disposizione non raggiungeranno cifre esorbitanti, e l’idea è quella di puntellare la rosa dove serve con acquisti mirati e low cost. C’è un difensore italiano che l’ex Juventus conosce bene e che riaccoglierebbe anche a Milano. Pare ci siano già state chiamate tra i due.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aubameyang rivela il suo dramma: grande paura tra i tifosi

Calciomercato Inter, l’obiettivo è Florenzi del PSG

L’obiettivo è Alessandro Florenzi, in prestito al PSG (via Twitter PSG)

Alessandro Florenzi all’Inter è più di un’idea per la prossima sessione di calciomercato. Il tecnico Antonio Conte lo ha adocchiato da tempo, e sta cercando di capire come si evolverà la situazione a Parigi con Pochettino. Complici gli infortuni prima e il Covid poi, infatti, l’ex Roma ha momentaneamente perso il posto da titolare in Francia. Nella peggiore delle ipotesi, a giugno potrebbe nuovamente tornare a Trigoria, a scadenza del prestito.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, arriva un top player: accordo raggiunto

Con Paulo Fonseca non è mai scattata la scintilla, e questo vuol dire una sola cosa: cessione. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Conte sarebbe disposto a tutto pur di averlo all’Inter il prossimo anno. Pare ci siano già state alcune telefonate tra i due, che si conoscono bene dopo l’esperienza da Commissario Tecnico dell’ex Juventus.