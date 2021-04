amici:-martina-al-ballottaggio

La seconda manche del serale di Amici è stata giocata di nuovo tra la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e il team di Arisa e Lorella Cuccarini: al ballottaggio questa volta è finita Martina, una delle ballerine più criticate di questa edizione del talent. Verrà eliminata?

La seconda manche di questa puntata del serale di Amici si è giocata ancora una volta tra la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, già vincitori della prima sfida, che ha visto finire al ballottaggio Tancredi, e il team di Arisa e Lorella Cuccarini. La manche si è aperta con Sangiovanni che ha cantato “Felicità”, con alcune barre di sua produzione, contro il ballerino Alessandro, che si è esibito nel Don Chisciotte.

Il punto è stato conquistato proprio da Alessandro che già nella scorsa puntata aveva molto colpito i giudici per la sua capacità di interpretazione sul palco. Il confronto successivo ha visto protagonisti Deddy e Raffaele nel guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi, che ha voluto che i due cantanti si cimentassero in uno dei brani di Domenica Modugno, come omaggio ad uno dei più grandi della musica italiana.

La vittoria è andata alla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che, dopo il punto assegnato a Deddy, è riuscita anche a conquistare la giuria con l’esibizione di Serena che ha ballato una rumba presentata da Lorella Cuccarini contro Martina.

Amici: Martina sarà eliminata?

Rimasti in tre, gli allievi della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini si sono sfidati per sapere chi di loro sarebbe andato al ballottaggio: il primo ad essere salvato, come già accaduto nella sfida precedente, è stato il ballerino Alessandro. Fra Raffaele e Martina, è stata proprio la ballerina ad essere candidata dalla giuria per la probabile eliminazione.

La ballerina di Lorella Cuccarini ha perso il punto contro Serena nel suo stile: il latino-americano. Nella sfida finale, poi, si è esibita in un musical, cantando dal vivo: da quando è entrata nella scuola, infatti, Martina si è cimentata anche in questo nuovo ambito, con grandi risultati, ma alla giuria non è bastato.

Martina, quindi, ha raggiunto al ballottaggio il suo compagno Tancredi e dovrà attendere il terzo candidato all’eliminazione che verrà selezionato solo dopo la terza manche: chi sarà eliminato?