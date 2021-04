Alessandro Gassman e il tweet dello scandalo: è guerra con un cantante

Alessandro Gassman è stato vittima di una vera e propria onda d’urto sui social. Critiche dopo un tweet pubblicato in questi giorni

Alessandro Gassman (Gettyimages)

Per l’Italia, dopo la conferenza stampa di ieri del Premier Mario Draghi e del Ministro della Salute Roberto Speranza, si preparano a cambiare diverse cose. Un allentamento delle restrizioni che dovrebbe portare la popolazione a respirare soprattutto per quanto riguarda un’economia ormai ridotta male da mesi di Pandemia.

Restano, però, alcune misure come il coprifuoco alle 22 o il sistema a colori, con le zone rosse che imporranno una sorta di lockdown. Un po’ la situazione che quasi tutto lo stivale ha vissuto per diverse settimane a ridosso della Pasqua, tra zona arancione e rossa.

Va da sé che, in tempo di quarantena, non sia consentito vedersi oppure organizzare festini di ogni tipo. Eppure, c’è chi trasgredisce le regole provocando anche la rabbia di vicini di casa costretti, in alcune circostanze, a scendere in campo per provare a fermare possibili fonti di contagio.

E cosi anche Alessandro Gassman, uno degli attori più apprezzati nel panorama italiano, in queste ore è stato protagonista di un episodio molto particolare e che vede al centro dell’attenzione proprio la violazione delle norme anti-covid.

Alessandro Gassman e la denuncia ai vicini

L’attore è stato travolto da un’onda social importante, dopo aver pubblicato un tweet che ha inevitabilmente scatenato le polemiche. Il tutto legato ad una festa organizzata da alcuni vicini, sulla quale Gassman si è voluto pronunciare sui social.

“Sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino, inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi?… Hai due possibilità: chiamare la polizia e rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare…”, le parole di Alessandro su Twitter. Da qui, la bufera.

Leggi qui —> Alessandro Gassman fuori di se: frasi razziste | Lo sfogo inaspetatto

Leggi qui —> Alessandro Gassmann dal trauma infantile alla “malattia”: Come sta oggi

Enrico Ruggeri contro Gassman

E cosi sono stati tantissimi i commenti sul tweet di Gassman, tra chi ha applaudito all’atteggiamento dell’attore e che l’ha tacciato di essere un delatore. Tra quelli negativi c’è stato anche il commento di Enrico Ruggeri, che non ha utilizzato parole lusinghiera per Alessandro.

Grande attore e regista…con un po’ di nostalgia per i tempi andati della Germania Est… https://t.co/eGjDWZSKwe — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) April 12, 2021

“Grande attore e regista…con un po’ di nostalgia per i tempi andati della Germania Est…”, ha scritto il cantante e conduttore pubblicate attraverso Twitter. Una schermaglia social destinata a far discutere.