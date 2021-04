«volevo-progettare-missili»:-la-storia-dietro-alle-luci-di-ernesto-gismondi

Prima però di dedicarsi alla luce e, per diverso tempo, ad altro ancora, Ernesto Gismondi un pensierino su come mettere a frutto quella seconda laurea in Ingegneria missilistica conseguita a Roma – la prima era Ingegneria aeronautica a Milano – doveva averlo ben fatto. «Questo è lui che stringe la mano a Wernher von Braun (il papà del programma spaziale americano, nda), che gli ha fatto anche la dedica», dice Carlotta de Bevilacqua, sua consorte – e ben più – per 35 anni, indicando una foto nello studio, sempre lo stesso, in Artemide, a Pregnana Milanese, vista autostrada A4, l’azienda della “luce umana e responsabile”, da lui fondata e diretta fino alla scomparsa, lo scorso dicembre. «Era appena laureato. Nel 1960 prese l’aereo e andò negli Stati Uniti. Secondo lei mio marito ci andava in nave?».

La storia è nota: l’incontro nel 1959 tra l’ingegnere e l’architetto Sergio Mazza che danno vita con un piccolo capitale allo Studio Artemide. L’espansione è stile big bang: oggi nelle cinque unità produttive sparse tra Europa e Oltreoceano (più due fornaci) lavorano oltre 750 dipendenti, di cui 60 in attività di R&S, e sono quasi 100 le nazioni in cui Artemide è distribuita. Ma torniamo alla trasvolata, perché già le modalità, la meta e gli incontri di quel viaggio Oltreoceano aiutano a intuire chi fosse e cosa avesse in mente l’ingegner Gismondi: «Era sempre assolutamente attento a guardare avanti, un cultore del sapere innovativo e, per la sua formazione scientifica, un esploratore dei materiali», con cui ha sempre intrattenuto un rapporto importante. «La prima volta che mi ha portato in Artemide», ricorda Carlotta, «mi ha detto: “Devo farti vedere una cosa”. C’era una pressa, una torre alta 14 metri; per farla entrare avevano scoperchiato il capannone. È sceso un unico stampo che in un solo gesto ha dato forma alla sedia Selene, uno dei tanti vendutissimi pezzi di Magistretti allora prodotti da Artemide. C’erano sbaffi e pelucchi, andava rifinita. Ma lì ho capito la sua emozione nel trasformare la materia in una soluzione».

Sedia Gaudí (1971) e tavolo Stadio (1970), entrambi disegnati da Vico Magistretti.