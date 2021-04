usa,-sparatoria-in-un-parcheggio-a-indianapolis,-almeno-8-morti-e-molti-feriti.-testimone:-“sparava-un-uomo-con-un-fucile-automatico”

Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria che ha avuto come teatro il piazzale di uno stabilimento Fedex nei pressi dell’aeroporto di Indianapolis, nello stato dell’Indiana, negli Stati Uniti. Almeno otto persone sono morte secondo quanto riporta il New York Times.

Un testimone ha riferito di aver visto un uomo armato con un fucile automatico sparare contro le persone nel piazzale-parcheggio.

Lo sparatore, secondo il quotidiano Indianapolis Star, si è suicidato. Lo stabilimento Fedex di Indianapolis è uno dei più grandi d’America e occupa circa 4500 dipendenti.