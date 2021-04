Home » Tv » Uomini e Donne » Uomini e donne: è già finita tra Riccardo e Roberta?

Come stanno le cose tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri? Gli ex protagonisti del Trono Over di Uomini e donne, che sono usciti in coppia dal programma di Maria De Filippi, sembrerebbero già in crisi. Storia già finita? L’arrivo di Ida Platano nel dating show di Queen Mary destabilizzerà il cavaliere pugliese?

La loro frequentazione nello studio di Uomini e donne era stata tutt’altro che semplice. Ma Roberta di Padua non ha mai voluto mollare il colpo e aveva sempre tenuto duro per entrambi. Alla fine la sua costanza e la sua determinazione l’avevano premiata. Riccardo Guarnieri alla fine aveva aperto il suo cuore e, mettendo da parte l’orgoglio, si era lasciato andare tra le sue braccia, sostenendo in ultima analisi che aveva lasciato parlare finalmente il suo cuore. Aveva capito di essere innamorato di quella ragazza che già alcuni anni prima aveva conosciuto nel dating show di Maria De Filippi, ma con la quale non era andata bene.

Nel cuore di Riccardo c’è ancora Ida Platano?

Alla fine lui aveva preferito conoscere Ida platano, con la quale, tra montagne russe sentimentali impressionanti, ha vissuto due anni di amore intenso. Si sono presi e lasciati diverse volte, fino alla fine del lockdown dello scorso anno, quando Riccardo aveva deciso di lasciare Brescia, dove aveva vissuto il periodo di reclusione a casa della fidanzata, per far ritorno nella sua Puglia.

La storia di Roberta allarma i fan

Sembrava che con Roberta Riccardo avesse finalmente trovato una nuova serenità, ma secondo il sito Today.it sembrerebbe che la storia tra i due sia già giunta al capolinea. Sui rispettivi profili Instagram non c’è una sola storia e nemmeno un solo scatto insieme. Nelle storie di Roberta, pubblicate poco fa c’è una rosa rossa che lei tiene in mano e, come colonna sonora, il brano Voce, che Madame ha portato al Festival di Sanremo che recita:

“E ti dico che mi manchi, se vuoi ti dico cosa mi manca, adesso che non ci sei più“.

Un messaggio subliminare o la nostra è pura fantasia? Forse è più suggestione. Ma da qualche tempo c’è da dire che le voci sulla rottura tra Roberta e Riccardo non sono mancate e, anzi, c’è addirittura chi ha insinuato che due facessero coppia per finta, unicamente per avere un ritorno mediatico. Sarà andata davvero così?

Ora che Ida Platano ha fatto il suo ritorno in trasmissione, sostenendo di volersi innamorare di nuovo, cambierà qualcosa in Riccardo? Vedendo la sua ex fidanzata, eventualmente, felice nella conoscenza con un altro cavaliere resterà del tutto indifferente oppure… Non ci resta che attendere. È solo questione di tempo…