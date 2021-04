una-vita,-anticipazioni-oggi-16-aprile:-la-vendetta-di-margarita

Spread the love

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 16 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Margarita è sempre più intenzionata a vendicarsi di Bellita. Fingendo di esserle amica, la mette in guardia: non è che Josè, suo marito, la sta tradendo con un’attrice? Come reagirà Bellita a quell’insinuazione?

Margarita, per vendicarsi di Bellita, mette zizzania tra la Del Campo e il marito José. La donna insinua nella cantante il dubbio che il marito possa tradirla con Esther Nadal, la prima attrice della compagnia.

Felipe cerca Santiago per chiedergli il permesso di istruire Marcia in vista del processo contro Andrade, ma l’uomo lo aggredisce.

Becerra prende a pugni Felipe in mezzo alla strada e costringe Marcia a rifiutare il nuovo lavoro.

Santiago aveva intimato a Felipe di stare lontano da sua moglie.

Becerra aveva visto insieme Marcia e Felipe mentre parlavano e si guardavano con occhi da innamorati. Era sopraggiunto e aveva chiesto spiegazioni.

La Sampaio voleva solo ringraziare il suo ex avendo capito che era stato lui a raccomandarla all’ambasciatore per un importante colloquio di lavoro e che aveva coinvolto Liberto per avere una copertura.

Felipe, vedendo Marcia tanto bella e felice, le aveva confessato di pensare a lei tutti i giorni.

Alvarez-Hermoso è ancora innamorato di Marcia, infatti ha reagito con ben poco entusiasmo quando Genoveva gli ha detto di avere tutti i sintomi di una gravidanza.

La Salmeron riceve la conferma dal medico: è incinta.

Genoveva apprende dal giornale che il falso dottor Maduro è stato ucciso. Ursula, tornata ad Acacias, si era introdotta in casa dell’ex padrona e aveva lasciato un quotidiano aperto sulla scrivania su una pagina ben precisa.

Il ritorno di Maite ha fatto tornare la gioia a Camino e le due si accordano per riprendere le lezioni.

Tuttavia presto l’artista ripiomba in uno stato di malessere. La pittrice dice all’alunna che non potrà più essere la sua insegnante.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 17 aprile “Una Vita” viene trasmessa dalle 14.10 alle 15.40 sempre su Canale 5 prima di “Verissimo”.