Un passo dal cielo 6 – I guardiani, anticipazioni della quarta puntata

Un passo dal cielo 6 – I guardiani anticipazioni quarta puntata

Un passo dal cielo 6 – I guardiani anticipazioni quarta puntata: continua giovedì 22 aprile 2021 su Rai 1 la storia di Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti. Siamo alla quarta puntata della sesta stagione della fiction. Diretta da Jan Maria Michelini, Cosimo Alemà e Beniamino Catena, la stagione 6 cambia sia location sia il titolo per esteso che diventa Un passo dal cielo 6 – I guardiani.

Un passo dal cielo 6 – I guardiani è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction prodotta da Matilde e Luca Bernabei.

Nel cast di Un passo dal cielo 6 – I guardiani c’è, come accennato, Daniele Liotti nel panni del protagonista. Oltre a lui troviamo Enrico Ianniello, Giusy Buscemi, Serena Iansiti, Gianmarco Pozzoli, Anna Dalton, Jenny De Nucci, Luca Chikovani, Filippo De Carli. La sesta stagione vede la partecipazione di Aurora Ruffino, Pilar Fogliati e Carlo Cecchi.

Di seguito la trama e le anticipazioni della quarta puntata di Un passo dal cielo 6 – I guardiani in onda giovedì 22 aprile 2021 a partire dalle ore 21.25 circa.

Un passo dal cielo 6 – I guardiani anticipazioni episodio 4, Tanatosi

La puntata 4 di Un passo dal cielo 6 si intitola Tanatosi: cosa significa? La tanatosi è un riflesso adottato da alcuni animali che fingono di essere morti per sfuggire ai predatori.

È in fin di vita una ingegnere mineraria quando viene ritrovata. Francesco (Daniele Liotti) e Vincenzo (Enrico Ianniello) si fanno carico di una nuova indagine che li porta a fare chiarezza sugli interessi torbidi della miniera. Gli affari a essa legati hanno, nel tempo, sconvolto la valle. I delitti del presente, in realtà, non sono strettamente connessi a questioni legate al “qui e ora”. Hanno radici lontane.

Nel frattempo Vincenzo viene a sapere di un fatto rilevante riguardo Francesco. Nappi si trova nella situazione di prendere decisioni che potrebbero mettere a rischio la loro amicizia. Questo delicato ecosistema si crea proprio quando per il commissario si crea un panorama difficile con Elda (Anna Dalton) a causa di un anello dimenticato.

Un passo dal cielo 6 – I guardiani quando va in onda su Rai 1? Programmazione

Un Passo Dal Cielo 6 – I Guardiani, qui Jenny De Nucci E Filippo De Carli. Credits: Rai

Quando va in onda Un passo dal cielo 6 – I guardiani su Rai 1? Di seguito ti riportiamo la programmazione completa facendo riferimento alla messa in onda, come accennato, sul primo canale Rai. Si tratta della prima visione assoluta. L’appuntamento è alle 21.25 circa nelle seguenti date:

Prima puntata – giovedì 1° aprile 2021

Seconda puntata – giovedì 8 aprile 2021

– giovedì 8 aprile 2021 Terza puntata – giovedì 15 aprile 2021

– giovedì 15 aprile 2021 Quarta puntata – giovedì 22 aprile 2021

– giovedì 22 aprile 2021 Quinta puntata – giovedì 29 aprile 2021

– giovedì 29 aprile 2021 Sesta puntata – giovedì 6 maggio 2021

– giovedì 6 maggio 2021 Settima puntata – giovedì 13 maggio 2021

– giovedì 13 maggio 2021 Ottava puntata – giovedì 20 maggio 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Un passo dal cielo 6 – I guardiani su Rai 1 è soggetta a variazioni.

RaiPlay Un passo dal cielo 6 – I guardiani in diretta e in streaming

A differenza della prima puntata di Un passo dal cielo 6 – I guardiani che è disponibile in anteprima sulla piattaforma RaiPlay da martedì 30 marzo 2021, le successive arrivano prima in tv che in streaming. Ciò non toglie che approdino su RaiPlay dopo la messa in onda. RaiPlay è la piattaforma gratuita targata RAI. Per guardare i titoli presenti in catalogo basta andare sul sito ufficiale o scaricare l’app per iOS e Android.