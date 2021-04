tommaso-zorzi-ospita-alessia-marcuzzi-a-il-punto-z,-lei-senza-freni-“avrei-voluto-…”

Spread the love











Nella serata di ieri mercoledì 14 aprile 2021, è andata in onda la seconda puntata de Il punto Z. Questo è il programma condotto dal noto influencer nonché vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello vip, Tommaso Zorzi. Quest’ultimo ha avuto il piacere e l’onore di intervistare Alessia Marcuzzi, la quale purtroppo è stata presente soltanto in collegamento telefonico, visto che attualmente si trova in isolamento per via della positività al covid-19 del marito. Già nelle scorse ore di ieri, pare che sul web si fossero diffuse alcune anticipazioni riguardo questa intervista, che poi è andata in onda in serata. Alessia è stata come sempre molto disponibile ed ha fatto anche alcune confessioni piuttosto esilaranti. Ma cosa ha dichiarato?

Il Punto Z, ospite della puntata di ieri Alessia Marcuzzi

Sembra che durante l’intervista avvenuta in collegamento video, la nota conduttrice romana sembra aver rivelato a Tommaso Zorzi di avere fatto da sempre il tifo per lui al Grande Fratello. Poi Alessia avrebbe anche confessato di aver provato in certi momenti una grande rabbia e ha anche aggiunto che “lo avrebbe preso a capocciate” per alcuni suoi comportamenti all’interno della casa. Parole che inevitabilmente hanno fatto tanto sorridere il diretto interessato. “Al GF Vip ho tifato per te Tommaso anche se qualche volta ti avrei dato tante di quelle capocciate…”. Queste le sue parole.

Alessia e le dichiarazioni su Carlotta dell’Isola

Come tutti sappiamo, a questa edizione del Grande Fratello vip ha partecipato anche Carlotta dell’isola. Sulla partecipazione di quest’ultima al reality se ne è parlato abbondantemente ed in qualche modo è stata anche interpellata la stessa Alessia Marcuzzi. Le due si sono conosciute a Temptation Island dove Carlotta ha partecipato insieme al suo fidanzato e Alessia invece era la conduttrice. Tommaso avrebbe così chiesto ad Alessia un’opinione su Carlotta, visto che l’ha conosciuta in altre circostanze. A quel punto la conduttrice avrebbe confessato di essere piuttosto dispiaciuta del fatto che la giovane non sia riuscita a venire fuori in quel contesto. “Mi spiace che Carlotta Dell’Isola non abbia avuto tempo per uscire fuori. L’ho avuta a Temptation Island ed è molto simpatica…”. Queste le dichiarazioni di Alessia.

Il risultato del tampone a Il Punto Z

Come già abbiamo avuto modo di vedere, purtroppo Alessia Marcuzzi al momento si trova in isolamento per via della positività al covid-19 del marito. Proprio per questa ragione non soltanto ha dovuto partecipare in video conferenza al programma di Tommaso, ma ha anche dovuto rinunciare alla puntata delle Iene. Durante il programma, Alessia Marcuzzi avrebbe dato l’esito del tampone, dicendo di essere fortunatamente negativa.

