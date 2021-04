Solo il protagonismo degli avvocati può rendere la giustizia autostrada dei diritti

Spread the love











Nel dibattito in corso sulle misure che il Governo è chiamato ad adottare per rendere la giustizia italiana più efficace e tempestiva si confrontano due impostazioni tra loro antagoniste. Da una parte chi guarda ai tribunali come unica via, dall’altra chi cerca soluzioni diverse per una tempestiva soddisfazione degli interessi dei cittadini. In questo contesto gli avvocati sono chiamati a svolgere un ruolo essenziale

Mi piace: Mi piace Caricamento...