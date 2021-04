Spread the love

Roma-Ajax 1-1: highlights, tabellino e voti. I giallorossi concedono troppo e si trovano sotto ma Dzeko su un rimpallo risolve tutto



(Getty Images)

Roma-Ajax 1-1: una grande fatica, sofferenza ma alla fine i giallorossi tornano in una semifinale che conta in Europa.

Il copione tattico è chiaro e ci vuole anche poco a scoprirlo. Gli olandesi fanno partita da subito, con possesso palla quasi infinito e sfinente anche se la prima occasione vera è un regalo di Pau Lopez, salvato da Diawara. Da lì in poi però succede molto poco.

La vera svolta per la partita arriva ad inizio ripresa quando entra il carrarmato Brobbey. Su un suo taglio letto male dalla difesa romanista, olandesi in vantaggio e brividi per tutti i tifosi romanisti. A risolvere tutto però pensa Dzeko che sfritta al meglio un centro di Calafiori deviato dalla difesa avversaria giusto sui suoi piedi.

Il gol di Brobbey (Getty Images)

In semifinale la Roma incontrerà il Manchester United che ha battuto di nuovo e con lo stesso punteggio il Granada,l 2-0. Dall’altra parte dal tabellone l’Arsenal, 4-0 in casa dello Slavia Praga, e il Villareal (allenato da suo ex tecnico Unai Emery) vincente 2-1 con la Dinamo Zagabria.

(Getty Images)

MARCATORI: 49′ Brobbey (A), 72′ Dzeko(R)

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 5.5; Mancini 5.5, Cristante 5, Ibanez 6; Karsdorp 6, Veretout 6.5, Diawara 6, Calafiori 6.5 (79′ Villar sv); Pellegrini 5.5, Mkhitaryan 5.5 (86′ Pedro av); Dzeko 6.5 (79′ B. Mayoral sv). All. Fonseca 6.5

AJAX (4-3-3): Stekelenburg 6; Klaiber 6 (22′ Schuurs, 83′ Idrissi sv), Timber 6, Martinez 6.5, Tagliafico 5.5; Alvarez 6 (70′ Kudus 6), Klaassen 6, Gravenberch 5; Neres 5 (83′ Traoré sv), Tadic 5.5, Antony 5 (46′ Brobbey). All. ten Hag 6.5

NOTE: ammoniti Ibanez (R), Mancini (R), Dzeko (R), Cristante (R), Tagliafico (A), Martinez (A)

