Isola dei Famosi, il nuovo naufrago è proprio lui? Pubblico impazzito

Isola dei Famosi, il nuovo naufrago che sbarcherà in Honduras nella prossima puntata del reality è proprio lui? Pubblico impazzito

Isola dei Famosi (Facebook)

Prima il ritiro di Beppe Braida per gravi problemi familiari. Poi durante l’ultima diretta di ieri anche quelli di Brando Giorgi e soprattutto Elisa Isoardi per problemi fisici. L’Isola dei Famosi 2021 perde pezzi e concorrenti. Serve correre ai ripari per arrivare alla prima settimana di giugno con un buon numero di concorrenti e così la produzione ha deciso di chiamare i rinforzi.

Nella prossima puntate in diretta di lunedì 19 aprile arriverà un nuovo naufrago e il nome è di quelli che fanno impazzire il pubblico. Ignazio Moser infatti alla fine sembra avere sciolto le riserve, visto che la sua candidatura era annunciata da settimane. Oggi, come anticipa Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, ha avuto il via libera e partirà per l’Honduras.

(Instagram)

Per lui sarà, o meglio sarebbe finp a quando non avremo l’ufficialità, il secondo reality dopo il GF Vip di due anni fa quando conobbe Cecilia Rodriguez che è ancora la sua compagna. Proprio a lei era legata una voce che la voleva gelosa per questa avventura e quindi contraria. Ma come assicura il portale, questi problemi in realtà non esistono.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Isola dei Famosi, clamoroso annuncio: “È da squalifica”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, coppia a prova di crisi ma il matrimonio è rinviato

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fanno coppia fissa da più di due anni. Una piccola crisi, la scorsa estate quando si erano lasciati, ma è durata poco e da quando stanno di nuovo insieme tutto funziona a meraviglia anche se nelle ultime ore è arrivata una notizia allarmante.

Chechu e il figlio d’arte non si sposeranno, almeno non ora: “I tempi sono cambiati”, ha scritto lei su Instagram rispondendo alle domande dei follower. ma poi ha precisato subito che “Ignazio è l’uomo della mia vita, lo sposerei più che volentieri, ma i tempi sono cambiati… Stiamo bene così”.





E per fare capire di on aver cambiato idea, Cecilia mostra anche il nuovo appartamento nel quale andrà a vivere con il compagno spiegando che i lavori non sono finiti, ma non hanno fretta. Lei è sicura che Ignazio le abbia cambiato la vita rendendo,a migliore. Il resto conta zero.