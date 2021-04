Home » Tv » Isola dei Famosi » Isola dei famosi, Beatrice Marchetti: scoperto il misterioso fidanzato

Beatrice Marchetti è una dei nominati di questa settimana; la top model amica di Akash Kumar è stata nominata anche da Awed che, dopo aver ricevuto un due di picche, ha accusato la giovane di essere sempre con “due piedi in una scarpa”, per non aver esplicitamente detto di essere fidanzata. A rivelare il nome del presunto fidanzato è Gabriele Parpiglia, direttore di Giornalettismo.

Beatrice Marchetti è una dei nominati di questa settimana dell‘isola dei famosi; i motivi della sua nomination da parte degli altri naufraghi sono principalmente legati alla sua relazione con Awed.

Non appena ha fatto il suo ingresso in Palapa, poco più di una settimana fa, la modella ha avuto gli occhi puntati dello youtuber campano su di lei; peccato che questo amore sia stato subito interrotto bruscamente dalla stessa Beatrice che, a quanto pare, è fidanzata.

Nel corso della scorsa diretta la ragazza ha preso molto male la nomination ed ha anche discusso con Awed, che sul suo comportamento ha detto:

“Capisco il suo punto di vista. E sui comportamenti tenuti da Beatrice Marchetti ha detto: “A me non è piaciuto il fatto che lei sia stata poco chiara e molto fuggitiva nei miei confronti. Mi liquida dicendo che sono simpatico, ma telecamere spente fa apprezzamenti sul fatto che potessi avanzare nella fase del corteggiamento. E quando tornano le telecamere non mi parla. Va bene essere ingenui, ma non mi faccio prendere in giro”.

In molti si sono chiesi: chi è il misterioso fidanzato di Beatrice? È intervenuto Garbiele Parpiglia.

Mathieu Magni è il fidanzato di Beatrice Marchetti?

Gabriele Parpiglia, direttore di Giornalettismo.it ha fatto luce sul presunto mistero del ragazzo di Beatrice Marchetti:

“Lui è un imprenditore che lavora nel settore delle automobili d’epoca. I due sono innamoratissimi e da tempo convivono. Perché la modella ha accettato il corteggiamento di Awed e ha fatto un passo indietro solo quando è stata “scoperta?”. E perché la modella si è giustificata dicendo che Awed ha travisato? Perché la modella mantiene quasi “oscura” e lontana, senza nemmeno un saluto d’amore, dedicato al suo Mathieu Magni? Ecco chi è il fidanzato segreto di Beatrice, la sexy naufraga” Potrebbe interessarti: L’isola dei famosi: Urtis incastra Akash

Su questo presunto amore non si conosce quasi nulla ma, a confermare della sua relazione, è stato anche l’ex naufrago Akash Kumar che afferma di essere particolarmente legato a Beatrice.

Voi cosa ne pensate? Bugia o verità? Stratega o semplicemente riservata?