incidente-nella-notte-tra-piano-quinto-e-beguda:-ferito-un-ragazzo

Immagine di repertorio (Foto copyright Ideawebtv.it)

Attorno alle ore 3 di questa notte (16 aprile) una Ford Fiesta è sbandata sulla Strada Statale 21, tra le frazioni di Piano Quinto e Beguda, in direzione Valle Stura.

A condurla, un ragazzo, che avrebbe perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro il guardrail a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura e del sito stradale, che risultava particolarmente danneggiato.

Il conducente è stato invece soccorso dal 118 ed è stato trasportato in ospedale, per via di alcune ferite patite alla gamba.